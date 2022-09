Primeur: mensen met vitaal beroep krijgen met voorrang sleutel van nieuwbouw in Utrecht

De eerste woningen in het complex De Generaal op het voormalige defensieterrein in Utrecht zijn opgeleverd. Maandag ontvingen de bewoners hun sleutel, waaronder mensen met een vitaal beroep die voorrang kregen op andere woningzoekenden.

In totaal verwelkomde woningcorporatie Mitros tachtig nieuwe bewoners. In De Generaal wonen straks mensen met een vitaal beroep en daarnaast ook persoon die begeleid worden door Timon en het Leger des Heils. In aanloop naar het project heeft Mitros naar eigen zeggen nauw samengewerkt met de gemeente Utrecht, Het Vierde Huis en beide bovengenoemde zorginstanties.

“Verplegend personeel, leraren, politieagenten: het zijn allemaal vitale beroepen die de stad Utrecht hard nodig heeft. Deze doelgroep kreeg daarom een streepje voor. Daarnaast zijn er de reguliere huurders en mensen die willen uitstromen uit de zorg. Zij worden begeleid naar zelfstandigheid, onder begeleiding van Timon en Leger des Heils”, zegt Iris Sophie Rook van Mitros.

De bewoners vormen samen een woonvereniging. Ontmoetingen worden ondersteund door een zogenoemde community coach. Hannie Olij van Timon zegt dankbaar te zijn voor de mogelijkheden die De Generaal biedt, waarbij onder meer jongvolwassenen op weg worden geholpen naar zelfstandigheid. “De Generaal biedt hen een prettige, veilige omgeving waar ze zich verder kunnen ontwikkelen naar zelfstandigheid. Het concept waarbij ontmoeting met andere bewoners wordt gestimuleerd, sluit naadloos aan bij de kernwaarden van Timon.”