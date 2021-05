Project De Mix in Utrechtse wijk Overvecht stapje dichterbij

De sloop van twee gebouwen van Mitros en de nieuwbouw van 180 woningen aan de Vader Rijndreef en de Camera Obscuradreef zijn een stapje dichterbij gekomen. Het plan voor het project, De Mix, is vastgesteld door het college van B&W en ligt nu bij de gemeenteraad.

De nieuwe gebouwen in Overvecht worden zes verdiepingen hoog. De garageboxen aan de Camera Obscuradreef worden gesloopt en vervangen door parkeerplaatsen. De nieuwe appartementen vallen in de categorie middeldure huur en moeten zorgen voor een meer gemengde wijk.

De gemeente Utrecht werkt voor het project samen met BPD Ontwikkeling en Mitros. “De Mix laat zien dat nauwe samenwerking leidt tot creatieve oplossingen. Door de unieke samenwerking van BPD Ontwikkeling, Mitros en de gemeente kunnen we bouwen aan een meer gemende wijk”, zegt wethouder Kees Diepeveen. In de omgeving is nu nog veel sociale huur, maar dat gaat dus veranderen.

‘De Mix laat zien dat nauwe samenwerking leidt tot creatieve oplossingen’ – wethouder Kees Diepeveen

De Overvechters die op zoek zijn naar een huurwoning in het middensegment verhuizen nu nog naar andere plekken in de stad. Door de sociale huurwoningen te slopen en te vervangen door middeldure huur hoopt de gemeente dat te voorkomen. “Voor de 80 sociale huurwoningen die hiervoor worden gesloopt, worden ergens anders in Utrecht 135 sociale huurwoningen teruggebouwd. Zo krijgen we meer gemengde wijken”, aldus Diepeveen.

Meedenken

De gemeente heeft het plan voor De Mix afgelopen tijd voorgelegd aan buurtbewoners, zodat zij mee kunnen denken over de inrichting. Bewoners zouden onder meer het centrale plein aan de Camera Obscuradreef graag willen behouden en ze zeggen groen in de wijk belangrijk te vinden.

De reacties van de bewoners worden dan ook meegenomen in de ontwikkeling van het plan, zegt de gemeente.

Planning

De plannen voor De Mix zijn nu door de gemeente, BPD en Mitros uitgewerkt in een zogenoemd Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Dat is vastgesteld door het college. De gemeenteraad beslist in het najaar over het programma.

Als alles volgens plan gaat, worden de sociale huurwoningen begin volgend jaar gesloopt. Halverwege 2022 begint de bouw. Het project moet in 2023 klaar zijn.