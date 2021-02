Protest tegen woningnood in Utrecht bij bouwplaats Galaxy Tower: ‘Wij willen wonen’

Zo’n twintig jonge leden van de PvdA Utrecht hebben vanmiddag kort geprotesteerd tegen de woningnood bij de bouwplaats van de Galaxy Tower op het Jaarbeursplein. Ook fractievoorzitter Rick van der Zweth en kandidaat-Kamerlid Mirthe Biemans protesteerden mee. Er is gekozen voor deze plek, omdat het een van de Utrechtse projecten is waar “onbetaalbare woningen” worden gebouwd, net zoals bij Wonderwoods en de Wilheminawerf.

“Afgelopen jaren bleef het in Utrecht te vaak bij prachtige visies zonder concrete invulling voor meer betaalbare woningen”, zegt de PvdA Utrecht. “Op deze manier kunnen steeds minder mensen het betalen om in de stad te wonen. Terwijl de stad de mensen nodig heeft die nu verdreven worden: de jongeren, schoonmakers, verpleegkundigen en buschauffeurs.”

Tijdens het protest hield Biemans een korte speech met een megafoon. Voor en na de speech scandeerde de aanwezigen “Wij willen wonen”. Ook werden er bij de bouwplaats borden opgehangen met daarop de tekst ‘Onbetaalbaar verklaard’. Diezelfde tekst werd ook met witte verf op de grond gespoten.

De partij vindt dat er nu keuzes gemaakt moeten worden om ervoor te zorgen dat er genoeg woonruimte blijft voor jongeren, starters en mensen met lage en middeninkomens. Die oproep doet de PvdA in de aanloop naar besluiten die de gemeente gaat nemen over de plannen voor het leven van de Utrechter in 2040. Veel van die plannen staan in de nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht die eerder deze maand werd gepresenteerd.

Ingeloot

Een van de jongeren die aanwezig was bij het protest, is Kristina (27). Zij woont sinds anderhalf jaar samen met haar vriend in een van de opgeknapte flats in Kanaleneiland. In totaal hebben ze drie jaar gezocht. Kristina had toen geen vast contract, haar vriend wel. Uiteindelijk hadden ze geluk en werden ze ingeloot voor een koopwoning, die eerder nog een sociale huurwoning van Mitros was.

“Ik was blij dat we geen hoger bedrag moesten bieden, want anders hadden we het niet kunnen betalen”, zegt Kristina. “Maar je voelt je eigenlijk schuldig, want de een moet eruit en de ander komt erin. Je zou blij moeten zijn, omdat je een van de happy few bent die wel een woning heeft kunnen krijgen. Het is een heel dubbel gevoel.”