PvdA in Utrecht opent tijdelijk meldpunt voor misstanden huursector en wil verhuurdersvergunning

De Utrechtse fractie van de PvdA heeft een tijdelijk meldpunt opgericht voor misstanden in de huursector. Hoge huren, slecht onderhouden woningen en intimidatie zijn een greep uit de problemen de partij vaak tegenkomt. Mensen kunnen hun ervaringen tot en met 1 maart delen. De reacties worden gedeeld in de gemeenteraad, waar de PvdA ook een voorstel zal indienen om werk te maken van een verhuurdersvergunning.

De woningmarkt in Utrecht is al jaren oververhit, wat volgens de PvdA tot wanpraktijken in de huursector heeft geleid. “Utrecht is niet alleen onbetaalbaar, maar ook veel mensen, waaronder veel studenten, zijn compleet overgeleverd aan de grillen van de markt”, zegt PvdA-lijsttrekker Rick van der Zweth. “Huren zijn vaak te hoog, kamers en appartementen te klein of slecht onderhouden. Om dit soort situaties aan te gaan is er de huurcommissie, waar huurders de problemen aan kunnen kaarten. Dit resulteert echter vaak in intimidatie vanuit huisbazen, die bijvoorbeeld dreigen met een uithuisplaatsing.”

Verhuurdersvergunning

Om de situatie te verbeteren wil de partij dat er een verhuurdersvergunning moet komen die geld voor alle verhuurders in de stad. Hierin moeten niet alleen afspraken over de hoogte van de huur komen, maar ook een maatstaf voor onderhoud en een gedragscode voor verhuurders. Als verhuurders zich hier niet aan houden volgen als het aan de PvdA ligt sancties. In het uiterste geval moet de vergunning worden ingetrokken, vindt de partij.

In meerdere steden in Nederland is de vergunning al ingevoerd. In Groningen en Den Haag werkt de verhuurdersvergunning volgens de PvdA goed.

Het meldpunt van de PvdA loopt nog tot en met 1 maart. Mensen kunnen hun ervaringen met een filmpje of tekst delen met de partij.

