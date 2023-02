Raad stemt in met termijn van maximaal vier maanden op verkoopperiode sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen zouden in Utrecht maar vier maanden te koop mogen staan, als ze dan nog niet verkocht zijn moeten ze weer verhuurd gaan worden. Een meerderheid van de gemeenteraad nam vorige week een motie over dit onderwerp aan. Daarbij moet wel gezegd worden dat het juridisch lastig ligt om dit op te leggen bij woningcorporaties.

De gemeenteraad heeft eerder al de wens uitgesproken om dit jaar de verkoop van sociale huurwoningen helemaal te stoppen. Ook is in het coalitieakkoord afgesproken dat de verkoop van sociale huur in de hele stad stopt.

Zolang het verbod niet is ingegaan, worden er nog steeds woningen door corporaties te koop aangeboden. Daardoor verdwijnen er woningen uit de sociale voorraad. Daarom stemden BIJ1, ChristenUnie, DENK, EenUtrecht, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor de Vrijheid, PvdA, Student & Starter en Volt voor de motie waarin de wens staat dat sociale huurwoningen maar vier maanden te koop mogen staan. Nu is dat maximaal één jaar.

De partijen menen dat het onwenselijk is dat in tijden van woningnood (voormalige) sociale huurwoningen zo lang leegstaan. Overigens zien ze dus liever dat de verkoop van sociale huurwoningen volledig stopt. De verantwoordelijk wethouder gaat hierover in gesprek met de corporaties. Het ligt juridisch lastig om dit op te leggen, dus de gemeente en woningcorporaties moeten hierover samen (bindende) afspraken maken.