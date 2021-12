Rechter geeft Portaal gelijk: bewoners moeten huur doorbetalen tijdens renovatie

De kantonrechter heeft woningcorporatie Portaal maandag in het gelijk gesteld in een zaak die de bewoners tegen de corporatie hadden aangespand. De huurders van 17 woningen aan de Van Eechoudlaan in Kanaleneiland-Zuid waren het niet eens met het doorbetalen van de huur, terwijl zij tijdens een renovatie niet in hun huis konden blijven. Ook waren ze ontevreden met de uitvoering van sommige werkzaamheden.

Een groep huurders spande een zaak aan tegen woningcorporatie Portaal, omdat zij het niet terecht vonden dat zij de huur moesten doorbetalen tijdens de werkzaamheden aan hun huis. Ze konden immers niet in hun woning verblijven. Toch geeft de rechter deze huurders ongelijk. Ze stemden eerder namelijk wel in met de plannen van Portaal. Die heeft zich daarmee volgens de rechtbank aan de gemaakte afspraken gehouden.

Renovatie

De woningcorporatie besloot eind 2019 een aantal woningen in Kanaleneiland-Zuid te renoveren. Daarvoor deed Portaal een voorstel aan de bewoners. In het renovatievoorstel stond ook een ‘sociaal plan’, waarin afspraken stonden over de duur van de werkzaamheden, de doorbetaling van de huur en ook het gebruik van een logeerwoning.

In 2020 werden de werkzaamheden uitgevoerd. Die duurden zo’n vier weken. Voor een bedrag van 629 euro mochten de huurders in die periode hun intrek nemen in een logeerwoning. Die kwam bovenop de lopende huur van de eigen woning. Voor 500 euro extra konden ze ook hun spullen beheerd in hun eigen huis laten staan. Portaal heeft aan alle huurders de wettelijke verhuiskostenvergoeding van 6.253 euro betaald.

Gebreken

Daarnaast hebben de huurders klachten over de uitgevoerde werkzaamheden. Die klachten gaan over de badkamervloeren, de balkonvloeren en de balkondeuren. De vloeren lopen volgens hen zo, dat het water blijft staan of de verkeerde kant oploopt. De deuren slaan volgens de huurders in de verkeerde richting open.

De huurders willen dat Portaal de klachten oplost en vorderen vanwege de badkamervloeren ook huurprijsvermindering. De rechter wijst nu de vorderingen van de huurders af. Dat betekent dat Portaal de huur niet hoeft terug te betalen aan de bewoners. De uitvoering van de renovatie kunnen de huurders niet aandragen als een gebrek. Een huurprijsvermindering zit er daarom ook niet in.