Rekenkamer Utrecht: ‘Nog geen groei zichtbaar in het aandeel middenhuursegment’

Het aantal woningen in Utrecht binnen het segment middenhuur zou moeten groeien, volgens de plannen van de gemeente. Maar dat is nog niet gebeurd. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Utrecht.

Het doel dat de gemeente zich in 2014 heeft gesteld, is dat in 2040 een kwart van de woningen in het segment middenhuur moet vallen. De Rekenkamer heeft onderzocht hoe dit beleid in de praktijk werkt. Niet naar behoren, blijkt uit het onderzoek. Het aandeel middenhuur in de woningvoorraad is nog niet gestegen.

Volgens de Rekenkamer heeft dat meerdere oorzaken. Enerzijds is het volgens het onderzoek niet vast te stellen of het handelen van de gemeente effect heeft op de ontwikkeling van de Utrechtse middenhuur. Zelf zou de gemeente ook niet voldoende zicht hebben op de omvang en het aantal ontwikkelde woningen. Het ontbreekt ze aan meerjarige gegevens.

Daarbij stelt de Rekenkamer dat het moeilijk vast te stellen is wat de gemeente precies doet binnen de projecten. Dat zou komen doordat er op verschillende manieren wordt gestuurd, maar ook doordat de aanpak van de gemeente projectgebonden is. ‘Dit bemoeilijkt leren en verantwoorden’, zegt de Rekenkamer daarover.

11 procent

Wel is het middenhuursegment is tussen 2019 en 2021 met ongeveer 1.800 middenhuurwoningen gegroeid. Toch blijft het als percentage in de totale woningvoorraad vrijwel stabiel met 11 procent; er zijn ook veel andere woningen bij gekomen.

Het middensegment is ‘zeer belangrijk voor een goede volkshuisvesting’, zegt de gemeente, maar eveneens een segment waarop de gemeente niet zoveel invloed kan uitoefenen. De gemeente wil in de ontwikkeling van woningen in de middenhuur graag de regie pakken. Hierin is ze echter ook ‘afhankelijk van vele, vaak ook externe, factoren’.

“Juist omdat bouwen een kwestie van de lange adem is en het uiteindelijke doel ook pas over jaren kan worden bereikt is er nu tijd om bij te sturen zodat het doel niet uit het oog verloren wordt”, beveelt de Rekenkamer aan.