Rijk wil bijna 90 miljoen euro inleggen voor woningbouw in Utrecht Noordwest en Zuidwest

Het Rijk wil de gemeente Utrecht een cofinanciering bieden voor de versnelling van de woningbouw in de komende drie tot vijf jaar. Het gaat om een bedrag van 87,5 miljoen euro. Daar staat een bijdrage van 105 miljoen euro van de gemeente zelf tegenover.

Utrecht wil dit geld gebruiken om onder meer 6.200 nieuwe woningen in Utrecht Zuidwest te bouwen. Deze woningen moeten in Papendorp, Groenewoud en Kanaleneiland komen. Ook moeten hier aanpassingen aan de bereikbaarheid worden gedaan; er moet met name meer ruimte komen voor fietsers. Voor dit alles wordt 71,7 miljoen euro uitgetrokken door het Rijk.

In Utrecht Noordwest moeten 1.544 nieuwe woningen komen, in de gebieden Wisselspoor, Cartesius en Thomas á Kempisplantsoen. Ook wil de gemeente dat er een fietstunnel bij de Boorstraat komt, die onder het spoor loopt. Voor deze aanpassingen legt het Rijk 15,75 miljoen euro opzij.

Provincie

In totaal gaat er een bedrag van 125 miljoen euro naar zes verschillende woningbouwlocaties in de provincie Utrecht. Naast de gemeente Utrecht heeft het Rijk ook afspraken gemaakt voor de versnelling van de woningbouw op de locaties Woerden stationsgebied, Nieuwegein City/Rijnhuizen, Soesterberg en Veenendaal Groenpoort.