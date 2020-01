Ruim 2300 nieuwbouwwoningen erbij in Utrecht

Utrecht heeft er ruim 2300 nieuwbouwwoningen bijgekregen in 2019. Dat laat het CBS weten. De gemeente heeft nu ongeveer 156.600 woningen.

Heel Nederland telde op 1 januari 2020 bijna 7,9 miljoen woningen. Dat zijn er zo’n 77.000 meer dan een jaar eerder.

Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. Op deze manier kwamen er ook nog iets minder dan 500 woningen bij in Utrecht.

In 2018 kwamen er ruim 3000 woningen in Utrecht bij, maar op dat topjaar na is het aantal nieuwe woningen in 2019 hoger dan elk ander jaar sinds 2012.