Ruim 360 woningen in Overvecht opgeknapt en gasloos gemaakt

De afgelopen anderhalf jaar zijn 362 woningen aan de Jeanne d’Arcdreef en Cleopatradreef in de Utrechtse wijk Overvecht opgeknapt en gasloos gemaakt. De bewoners van Mitros hebben een nieuwe badkamer, keuken en toiletten gekregen, maar ook de gevels, kozijnen, portieken en trappenhuizen zijn vernieuwd.

Alle bewoners hebben weer de sleutel gekregen van hun opgeknapte woning. De appartementen zijn na de werkzaamheden beter geïsoleerd en hebben een energielabel A+. Daarnaast zijn alle woningen van het gas af.

Joop ten Brink, senior vastgoedontwikkelaar bij Mitros: “We realiseren ons heel goed dat we in coronatijd veel hebben gevraagd van onze bewoners. Mede door hun medewerking hebben we geen vertraging opgelopen. Dat verdient een dik compliment.”

Mitros heeft bijna 2000 woningen in de 10-hoogflats aan de dreven in Overvecht. Deze worden de komende jaren allemaal vernieuwd. De Jeanne d’Arcdreef en Cleopatradreef is het tweede project in de reeks. Eerder werden 362 woningen aan de Atlas-, Centaurus- en Apollodreef al opgeleverd. Het volgende project is het opknappen van woningen aan de Tigris-, Haifa-, St. Eustatius- en St. Maartendreef. De werkzaamheden starten deze maand.