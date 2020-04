Ruim tweehonderd bewoners trekken in het nieuwe gebouw Het Platform naast Stationsplein

De bewoners van het nieuwe gebouw Het Platform aan het Stationsplein in Utrecht hebben vorige week hun sleutels gekregen. In totaal gaat het om 201 appartementen. Aan het pand is jaren gewerkt.



Het gebouw is zo’n 46 meter hoog en telt daarmee 12 verdiepingen. Het Platform is op een lastige plek gebouwd; bovenop de tram- en bushaltes bij het centraal station en naast het Stationsplein.

Een gedeelte van het terrein rondom het gebouw is toegankelijk voor het publiek, waaronder een terras aan de stationszijde. De verhuurder van het pand is nu druk in gesprek met een horecaondernemer die er een groot restaurant wil openen. Ook het succesvolle e-sportbedrijf Team Liquid opent de deuren in het pand.