Sloop van woningen aan de Queridostraat kan doorgaan; bewoners stemmen voor

Een meerderheid van de bewoners van de Bo-Ex-woningen in de Queridostraat heeft voor het ‘sociaal plan’ gestemd, waarmee sloop en nieuwbouw van de huizen mogelijk wordt. Dat blijkt uit een draagvlakmeting, waarmee bewoners hun stem konden laten horen. De sloopplannen van Bo-Ex kunnen nu doorgaan.

Jarenlang stond het huizenblok met 36 woningen in de Queridostraat op de lijst voor een grondige renovatie. Bewoners kampen met schimmel, er zijn vocht- en ventilatieproblemen en de huizen hebben enkel glas. Bo-ex sprak met de gemeente af dat de renovatie in 2021 zou beginnen.

Onder bewoners werden meerdere peilingen gedaan, waaruit bleek dat de meeste bewoners voor renovatie waren. Maar in december 2021 besloot Bo-Ex de stekker uit de renovatie te trekken. Een renovatie zou de problemen voor de toekomst onvoldoende oplossen: de 36 woningen moesten gesloopt worden. Sloop en nieuwbouw moest het worden.

Kritiek

Bewoners van de huizen zijn kritisch op Bo-Ex. De woningbouwcorporatie zou niet luisteren naar wensen van de bewoners en de peilingen van Bo-Ex zouden niet eerlijk zijn. “Er is geen vrije keuze. Er is nu zoveel achterstallig onderhoud dat bewoners eigenlijk gewoon uitgerookt worden”, zei een bewoner in oktober tegen DUIC.

In mei 2021 stemde 27 procent van de bewoners voor sloop en nieuwbouw, terwijl 48 procent voor renovatie was. 24 procent gaf destijds te kennen geen mening te hebben. Bo-Ex organiseerde deze maand een officiële stemming over het zogenoemde ‘sociaal plan’, een soort reglement dat wordt opgesteld als een woningcorporatie woningen wil slopen. 60 procent van de bewoners moest instemmen met het plan, voordat er gesloopt kon worden.

66 procent voor

Bewoners konden van 20 oktober tot en met 9 november te kennen geven hoe zij nu over de plannen voor sloop denken. De resultaten zijn inmiddels bekend: 34 procent stemde tegen de sloop en nieuwbouw, 66 procent stemde voor. Dat betekent dus dat Bo-Ex de plannen voor sloop kan doorzetten.

