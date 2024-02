Sociale huurwoningen in voormalig kantoorpand aan ‘t Goylaan bedoeld voor studenten en jongvolwassenen

De 56 sociale huurwoningen die in het voormalige kantoorpand aan ’t Goylaan komen zijn bedoeld voor studenten en jongvolwassenen tot 27 jaar. Bovendien zijn 30 procent van de huizen voor bijzondere doelgroepen. De werkzaamheden zijn al gestart en de eerste bewoners krijgen naar verwachting deze zomer de sleutel.

Het voormalige kantoorpand deed sinds november 2022 dienst als crisisnoodopvang voor zo’n 120 asielzoekers. De eigenaar en de gemeente zijn vorig jaar tot een akkoord gekomen om in het pand 56 sociale huurwoningen te realiseren. Het idee is dat deze woningen er 15 jaar blijven. “Door het huidige pand te verbouwen voegen we snel woningen toe, verlengen we de levensduur van het gebouw en voorkomen we langdurige leegstand”, schrijft de gemeente.

Momenteel is de ontwikkelaar gestart met de verbouwing. Dit duurt ongeveer een half jaar. “Het gebouw wordt verduurzaamd, de gevel wordt schoongemaakt en er komt een fietsenstalling voor bewoners.”

Studenten

Nu is ook bekend dat deze 56 woningen worden toegewezen aan studenten en jongvolwassenen tot 27 jaar, en 30 procent is bedoeld voor bijzondere doelgroepen. Dit zijn mensen die acuut een woning nodig hebben. “Samen met de gemeente en betrokken zorgorganisaties maakt de ontwikkelaar concrete afspraken over de toewijzing en het beheer van deze woningen.”

In de komende 15 jaar gaat de gemeente samen met de eigenaar van het gebouw onderzoeken welke definitieve invulling er op de plek moet komen. “Dat kan permanente woningbouw zijn, maar ook kantoorruimte of een mix.”