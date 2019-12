Sociale huurwoningen Ondiep gesloopt om plaats te maken voor meer sociale huur

Mitros en BAM Wonen zijn het eens over de realisatie van 212 energiezuinige sociale huurwoningen aan ‘De Omloop – Laan van Chartroise’ in Ondiep. Op de plek van de nieuwe woningen staan nu nog 168 woningen die sterk verouderd zijn.

Femke Ellenbroek-Schultz, vastgoedontwikkelaar bij Mitros: “Met dit project krijgen we nu de kans om extra woningen bij te bouwen, iets wat hard nodig is met de huidige wooncrisis.”

De verouderde woningen worden gesloopt. Er zal worden gekeken of bepaalde materialen opnieuw ingezet kunnen worden. Volgens BAM Wonen is het doel om zo min mogelijk materiaal als afval af te voeren.

15 jaar wijkvernieuwing

“Het wijkvernieuwingsplan in Ondiep was nodig, want veel woningen kampten met vocht- en tochtproblemen en waren toe aan een opknapbeurt”, zegt Perry van Leeuwen van BAM Wonen. Met de realisatie van dit project wordt de wijkvernieuwing, waarvan 15 jaar geleden de eerste plannen op tafel legen, afgesloten.

Van Leeuwen: “We zijn blij dat we de opdracht van Mitros hebben gekregen en gaan de komende tijd hard aan de slag om de eerste woningen in 2022 op te leveren.”

Eerder werden er al woningen aan de Laan van Chartroise, tussen de Marnixlaan en de Palissanderstraat vervangen door nieuwbouw.