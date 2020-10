SSH wil honderden nieuwe studentenwoningen op Utrecht Science Park

Stichting Studenten Huisvesting (SSH) wil onder de titel ‘High Five’ 800 tot 900 studentenwoningen bouwen op het Utrecht Science Park. Het gaat om zelfstandige en onzelfstandige woningen en de bijbehorende voorzieningen.

De SSH wil de studentenwoningen bouwen tussen de complexen Johanna en Cambridge, aan de Cambridgelaan. De gemeente Utrecht heeft de SSH groen licht gegeven om te onderzoeken of het plan mogelijk is. De gemeente, de SSH en de Universiteit Utrecht gaan de plannen uitwerken in een zogenoemde bouwenvelop, die later de basis kan zijn voor een nieuw bestemmingsplan.

Wethouder Klaas Verschuure is blij met de plannen van SSH. “Al jarenlang is de druk op de Utrechtse studentenwoningmarkt hoog; de bouw van betaalbare woonruimte voor studenten is daarom gewenst”, zegt hij. “De toevoeging van nieuwe woningen zorgt bovendien voor extra dynamiek en levendigheid in het Utrecht Science Park. Als er meer mensen wonen op het Utrecht Science Park, is het voor allerlei voorzieningen ook haalbaar om zich daar te vestigen.”