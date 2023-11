Stadswijk Cartesius in Utrecht krijgt er weer honderden bewoners bij; nieuw gebouw is klaar

De nieuwe woonwijk Cartesius in Utrecht krijgt er 242 nieuwe bewoners bij. De huurders van het nieuwe gebouw Track, dat maandag wordt opgeleverd, krijgen de komende tijd de sleutel van hun nieuwe huis. Met de oplevering van Track is de eerste fase van de bouw afgerond.

Cartesius is de autoluwe wijk die verrijst rondom het CAB-gebouw in Utrecht. In totaal komen er 2.852 woningen, twee parken, een school, sporthal, supermarkt, horeca en culturele en sportvoorzieningen. De eerste fase bestond uit 322 woningen in de gebouwen ‘Solo’ en ‘Track’. De komende jaren worden in fase 2 tot en met 6 nog eens 2.530 woningen gebouwd.

Woongebouw Solo werd in maart opgeleverd en nu is dus ook Track klaar. Track bestaat uit zes woonblokken met appartementen van tussen de 54 en 109 vierkante meter. In de parkeergarage is plek voor 58 auto’s en 800 fietsen. De appartementen hebben allemaal buitenruimte, maar er is ook een gedeelde binnentuin.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Verschillende woningen

De eerste fase bestaat uit verschillende soorten middenhuurwoningen, waaronder 2- en 3-kamerappartementen. Ook zijn er atelierwoningen, waar creatieve ondernemers en kunstenaars kunnen wonen en werken, en friendswoningen. Daar kunnen twee huurders wonen met een gedeelde woonkamer en keuken, maar eigen slaapkamer en badkamer. Alle woningen zijn verhuurd en de huurders nemen de komende weken hun intrek.

Omdat er de komende jaren nog veel gebouwd wordt aan de wijk, probeert de ontwikkelaar het met maatregelen wel zo aangenaam mogelijk te maken voor de mensen die er al wonen. Noodzakelijke voorzieningen zoals afvalcontainers en straatverlichting zijn dus al aangelegd en er is een parkeerterrein van bezoekers. Aan de voorkant van het gebouw Track komen tien elektrische deelauto’s te staan.

dB’s

Op dit moment zit de muzikale broedplaats dB’s nog in het CAB-gebouw, waar Cartesius omheen wordt gebouwd. Vanwege de bouw van de nieuwe wijk, moet voor dB’s een nieuw onderkomen worden gevonden, maar die zoektocht gaat moeizaam. De ogen zijn nu gericht op het pand aan de Vlampijpstraat 63, maar de nieuwbouw daar verloopt niet soepel. dB’s is ondertussen ook op zoek naar een alternatieve plek.

De tijd dat dB’s in het CAB-gebouw kan blijven is al een aantal keer verlengd. Vorige week werd duidelijk dat de muzikale broedplaats tot 30 april 2024 op de huidige locatie kan blijven.