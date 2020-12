Start bouw 454 nieuwe huurwoningen in Leidsche Rijn centrum

Leidsche Rijn Centrum krijgt er 454 nieuwe huurwoningen bij. Twee derde valt in de sociale huur, een derde in de middenhuur. Het complex krijgt de naam BUUR en wordt gerealiseerd in de zuidpunt van Leidsche Rijn Centrum, nabij NS-station Leidsche Rijn. Een officieel startmoment van de bouw is deze week komen te vervallen, nadat Nederland in lockdown is gegaan.

Het gebouw krijgt een parkeergarage, fietsenstalling en op de begane grond voorzieningen. Op de kop aan de zuidkant bij de Grauwaartsingel en Centrumboulevard telt het ontwerp negen verdiepingen, de rest is zes hoog. Naar verwachting worden de eerste woningen opgeleverd in de tweede helft van 2023.

“Utrecht is een van de snelst groeiende steden van het land”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling en Leidsche Rijn). “Wij willen de Utrechtse woningvoorraad tot 2040 met ongeveer 60.000 woningen laten toenemen. Daarom is onze ambitie om elk jaar 3.000 woningen te bouwen. Utrecht bouwt gestaag door. Dit project is een mooi voorbeeld hoe we samen optrekken en investeren voor sociale woningbouw en middenhuur, mede voor starters op de woningmarkt.”