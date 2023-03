Steeds minder (betaalbare) woningen in Utrecht; wethouder wil regie terug bij de overheid

Er zijn steeds minder betaalbare woningen te vinden in Utrecht. Daarnaast komen er binnenkort ook minder huizen bij in de stad. Dat is te lezen in de rapportage ‘Wonen in Utrecht’. Wethouder Dennis de Vries wil onder meer om deze redenen dat de overheid meer regie krijgt in de woningmarkt.

De gemeente heeft deze week de rapportage ‘Wonen in Utrecht’ online gezet. Hierin zijn veel feiten en cijfers te vinden rondom het thema ‘wonen’. Er is onder andere in te lezen dat het aandeel sociale huurwoningen in 2022 (32 procent) is afgenomen ten opzichte van 2021 (36 procent). Dit komt doordat de huurprijzen in de particuliere sector boven de sociale huurgrens zijn uitgestegen. Het aandeel sociale huurwoningen van corporaties is met 29 procent al jarenlang stabiel.

Middeninkomen

Ook voor mensen met een middeninkomen is het lastiger om woonruimte te vinden in Utrecht. Het aantal huurhuizen in deze categorie is van 11 procent in 2021 naar 14 procent in 2022 weliswaar gestegen, maar de koopwoningen zijn duurder geworden waardoor er in totaal minder huizen zijn voor de middeninkomens.

“Zonder deze inkomensgroepen ontstaat een gemankeerde stad”, is te lezen in een brief aan de raad. “In het coalitieakkoord benadrukken wij dit door in de nieuwbouw in te zetten op 35 procent middencategorie op projectniveau.”

Vergunningen

Jaarlijks komen er in Utrecht zo’n 3.000 woningen bij. Dit gaat binnenkort veranderen, omdat er in 2021 minder bouwvergunningen zijn afgegeven. “Doorgaans zit er een periode van drie jaar tussen de afgifte van een vergunning en de oplevering.” De gemeente wil daarom tot 2025 jaarlijks tussen de 700 en 1.050 tijdelijke woningen realiseren om dit gat op te vullen.

Tot slot stijgen ook de woonlasten van Utrechters. Huurders in de particuliere sector zijn gemiddeld het meest kwijt. Zij betalen volgens de gemeente 16 euro per vierkante meter en gemiddeld ruim 1000 euro per maand, een stijging van 42 procent in tien jaar.

Regie

“De cijfers onderstrepen de noodzaak om van woningmarkt naar volkshuisvesting te gaan, met meer regie voor de overheid om te zorgen voor voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen”, zegt wethouder Dennis de Vries. “We helpen woningcorporaties om sociale huurwoningen bij te bouwen, zetten vol in op de middencategorie huur én koop, en nemen maatregelen om bestaande woningen zo goed mogelijk te benutten. Denk hierbij aan het makkelijker maken van woningdelen, aanpak van leegstand en de opkoopbescherming.”