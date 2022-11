Steeds minder huizen in Utrecht opgekocht door particuliere beleggers

Particuliere beleggers kopen steeds minder huizen op met het doel ze daarna te verhuren. Dat geldt voor Utrecht, maar ook voor andere grote steden in Nederland, zo blijkt uit de gegevens van het Kadaster.

Investeerders kopen minder woningen op met als doel om die woningen te verhuren, blijkt uit het kwartaalbericht woningmarkt van Kadaster over het eerste kwartaal van 2022. De verklaring voor die terugloop is een aantal maatregelen van de overheid – zoals de zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming – om de activiteiten van investeerders terug te dringen. Die moeten starters op de huizenmarkt meer kansen geven op de woningmarkt.

Huizen in Utrecht en de andere grote steden zijn met de maatregelen een stuk minder aantrekkelijk geworden voor opkopers. En dat is te zien aan de cijfers van het Kadaster. Het aantal woningaankopen in Utrecht door beleggers is significant gedaald.

Drie huizen

Het Kadaster keek op verzoek van de Volkskrant onder meer naar aankopen van investeerders; mensen die niet in het gekochte huis gaan wonen en zelf minstens drie woningen hebben.

Het percentage huizen in Utrecht dat door deze investeerders werd gekocht, was in 2020 nog 4,7. In 2021 daalde dat al naar 3,1 procent en in 2022 werd nog maar 2,2 procent van de huizen in Utrecht aan investeerders verkocht.