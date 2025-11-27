Steeds minder Utrechtse woningen in bezit van particuliere investeerders

In Utrecht neemt het aantal woningen dat in handen is van particuliere investeerders af. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. Sinds 2023 is hun aandeel in de woningvoorraad met 1,1 procentpunt gedaald.
Op dit moment bezitten investeerders ongeveer 7600 woningen, goed voor 4,5 procent van het totale aantal woningen in de stad. Twee jaar geleden waren dat er nog 9200. Dat steeds meer beleggers hun huizen verkopen, betekent dat er meer koopwoningen beschikbaar komen voor starters.
Volgens het Kadaster geldt deze afname vooral voor de vier grote steden: naast Utrecht ook Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Een belangrijke verklaring is dat sinds 2023 strengere regels en belastingaanpassingen gelden voor verhuurders, zoals de Wet betaalbare huur. Deze wet bepaalt de maximale huurprijs op basis van een puntensysteem. Vooral in de grote steden zaten veel beleggers met hun huurprijzen boven de nieuwe normen, laat het Kadaster aan NOS weten.
Landelijk
Ook landelijk neemt het aantal woningen in bezit van particuliere investeerders af. Aan het eind van het derde kwartaal bezaten zij 9,1 procent van alle woningen; dat was 9,3 procent in 2024 en 9,4 procent in 2023. In twee jaar tijd daalde hun bezit met bijna 8200 woningen, tot ongeveer 758.300 woningen.
In het derde kwartaal van 2025 verkochten investeerders landelijk ruim 15.800 woningen, terwijl zij er slechts 6000 kochten. Ze verkochten daarmee 37,5 procent meer woningen dan in het vorige kwartaal.
Ruim de helft van de verkochte woningen (54 procent) kwam in het derde kwartaal in handen van voormalige eigenaar-bewoners. Dat betekent dat minstens de helft van deze verkochte huizen voorheen huurwoningen waren.
Belangrijke aanvulling: woningbezit voor particulieren waar men niet zelf woont, valt in box 3. Dat betekent nu ca 3 % per jaar over de WOZ waarde betalen. Met een WOZ waarde van bijv 300.000 euro heb je het dan over 9.000 euro per dat via de huur moet worden gecompenseerd. Ofwel 750 euro per maand huur gaat dan al ‘op’ aan deze belasting. Dan is die huur dus door puntenstelsel gemaximaliseerd waardoor particuliere verhuurders niet uit de jarlijkse kosten komen en erop toeleggen. Ook wordt in de toekomst waarschijnlijk (of is zeker?) ingevoerd dat over de huuropbrengst inkomstenbelasting moet worden betaald.
De woningmarkt mist niets aan deze particuliere verhuurders. I.h.a. is men onprofessioneel, nalatig met onderhoud en last but not least vraagt men op zijn best de meest maximaal toegestane huur en meestal ver daar boven, zie de misstanden op site Kamernet.nl
Per saldo gaan deze woningen niet verloren. Starters of doorstromers kunnen hiervan profiteren.
Wrang is wel dat deze particuliere verhuurders jarenlang ongestoord en belastingvrij hun zakken hebben kunnen vullen, huurders hebben uitgeknepen, nogal eens geintimideerd, en aan het eind van deze rit ook nog eens vorstelijk worden beloond met een enorme verkoopwinst.
De oorzaak hiervan is ook bekend: particuliere verhuurders moeten sinds begin dit jaar belasting betalen (box 3) over de waarde van de huizen die zij niet zelf bewonen. Daardoor wegen de kosten niet meer op tegen de huuropbrengsten, en worden die huizen massaal te koop aangeboden.
De kopers van zulke huizen zij meestal starters die er zelf in gaan wonen, en zo zijn er dus (nog) minder huizen en/of kamers beschikbaar voor de huurmarkt.