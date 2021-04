Sterke stijging van aantal miljoenenwoningen in Utrecht

Het aantal miljoenenwoningen in Utrecht is vorig jaar flink gestegen. Onze woonplaats telt nu 2.150 woningen die meer dan een miljoen euro waard zijn. Voor 1 miljoen euro krijg je in Utrecht ongeveer 165 vierkante meter. Dat blijkt uit gegevens van Calcasa.

Niet alleen in Utrecht steeg het aantal miljoenenwoningen. Eind 2019 waren circa 60.000 woningen Nederland een miljoen of meer waard. Een jaar later telt Nederland maar liefst 84.400 miljoenenwoningen. Een stijging van zo’n veertig procent. Nog niet eerder was de toename van het aantal miljoenenwoningen in één jaar zo groot als het afgelopen jaar.

Utrecht doet daar nog een schepje bovenop. Van de tien gemeenten waar de meeste miljoenenwoningen staan, groeide het aantal in Utrecht met 54,6 procent het hardst. Utrecht telt nu 2.150 woningen die een miljoen euro waard zijn. Amsterdam is koploper met 14.250 woningen.