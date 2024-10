Stijging huizenprijzen het grootst in Utrecht; woningen 18,4 procent duurder dan vorig jaar

Nergens anders in Nederland zijn de prijzen van koopwoningen zo hard gestegen als in Utrecht. De huizen in onze stad zijn maar liefst 18,4 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat maakt het CBS dinsdag bekend.

Het CBS vergeleek de prijzen van koopwoningen van het derde kwartaal van dit jaar met de prijzen van dezelfde periode in 2023. Daaruit bleek dat de stijging in Utrecht bovendien een stuk hoger is dan in de drie andere grote steden. Daar varieerde de prijsstijging van 8,9 procent in Rotterdam tot 10,1 procent in Amsterdam.

Utrecht steekt ook met kop en schouders uit boven het landelijk gemiddelde. Huizen in Nederland zijn nu 11,1 procent duurder dan een jaar eerder. Huizenkopers betaalden in Nederland in september gemiddeld 466.890 euro voor een bestaande koopwoning volgens het CBS en het Kadaster.

Het grootst van alle provincies

In de provincie Utrecht zijn de prijzen van koopwoningen met 14,4 procent gestegen. Net als de vorige twee kwartalen is daarmee de stijging in Utrecht het grootst van alle provincies. Ook in Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Noord-Brabant is de prijsstijging groter dan gemiddeld in Nederland. In Zeeland was de stijging met 6,9 procent het kleinst.