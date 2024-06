Straatnamen nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede bekend; Bierbrouwersplein, De Grootgrutter en De Fietsenmaker

Bewoners wonen straks onder andere aan De Boomkweker of De Polderwerker in de nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede. De gemeente heeft de nieuwe straatnamen van Merwede bekend gemaakt en laat weten waarom deze namen gekozen zijn. De nieuwe groene stadswijk biedt straks ruimte aan 12.000 bewoners en is gelegen tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk.

De Opzichter, De Pottenbakker, Letterzettersplein; het zijn nog enkele voorbeelden van straatnamen in de nieuwe wijk. De scholen in de nieuwe wijk komen aan De Letterzetter en De Boekbinder. Boodschappen kunnen bewoners straks doen aan De Grootgrutter.

Waarom deze straatnamen

Bij het maken van de straatnamen heeft de gemeente gekeken naar wat Merwede, Merwede maakt. “In de geschiedenis van Merwede hebben er altijd makers en doeners gewerkt. We hebben ons dus laten inspireren door de beroepen van deze doeners en makers rondom 3 historische periodes van dit gebied.”

De eerste historische periode markeert een tijdvak tot ongeveer 1880, die bekend stond om de landbouw. De tweede periode gaat over het graven van het Merwedekanaal (1885-1892), waardoor industriële ontwikkeling mogelijk was en enkele bedrijven gevestigd waren in dit gebied. De laatste historische periode gaat over 1950 tot nu, waarin het bedrijventerrein verder ontwikkeld werd.

Merwede

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk bouwt Utrecht een buurt voor 12.000 bewoners. Merwede wordt een groene, autovrije buurt. Naast woningen en scholen komt er ook ruimte voor een sporthal, horeca, een gezondheidscentrum en een wijkcultuurhuis.