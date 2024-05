Studenten krijgen het steeds moeilijker; Utrecht op één na duurste stad om een kamer te huren..?

De huurprijzen van studentenkamers in Utrecht zijn het afgelopen jaar met 17,6 procent gestegen. Daarmee komt de gemiddelde huurprijs uit op 800 euro. Dat meldt het online huurplatform Kamernet, waar kamers, studio’s en appartementen worden aangeboden en gezocht.

De huurprijzen in studentensteden stijgen. Dat blijkt uit de Kamernet Verhuurrapportage over het eerste kwartaal van 2024. Ook het aantal studenten dat in de rij staat voor een kamer of appartement is toegenomen meldt het huurplatform.

Utrecht is de op één na duurste stad om een kamer te huren, met een gemiddelde kamerprijs van 800 euro. Den Haag volgt met gemiddeld 745 euro voor een kamer. Amsterdam staat op de eerste plek, daar betaal je 951 euro voor een kamer. Haarlem staat bovenaan de lijst wat betreft de prijs per vierkante meter met 51 euro. Dit geeft aan dat huurders minder ruimte voor hun geld krijgen dan in andere steden. Met 38 euro per vierkante meter komt Utrecht op de derde plek.

Appartementen en studio’s

Bij de huurprijzen voor appartementen doet Utrecht het ‘beter’. Amsterdam staat bovenaan de lijst met een gemiddelde van 2056 euro. Daarna volgen Haarlem (€1740), Rotterdam (€1487) en Utrecht (€1382). Steden als Maastricht (€878) en Leeuwarden (€867) bieden daarentegen meer budgetvriendelijke alternatieven.

Verder is er gekeken naar de huurprijzen van studio’s. Net als bij de kamerprijzen, is Utrecht ook in deze categorie de op één na duurste stad met een gemiddelde van 1198 euro. Wederom steekt Amsterdam er met kop en schouders bovenuit met een gemiddelde van 1396 euro. Rotterdam komt op de derde plek, daar betaal je gemiddeld 1072 euro voor een studio.

Oplossing

“De kloof tussen vraag en aanbod in Nederland wordt steeds groter, wat leidt tot stijgende huurprijzen. In plaats van te focussen op maatregelen zoals het wetsvoorstel voor de Wet betaalbare huur, is het belangrijk om beleid te ontwikkelen dat de beschikbaarheid van woningen vergroot”, zegt CEO van Kamernet Djordy Seelmann. Volgens Seelmann is het herbestemmen van bestaande ruimtes, zoals kantoorpanden of leegstaande gebouwen, naar woonruimtes een zinvolle strategie die het aanbod vergroot en op lange termijn de betaalbaarheid kan verbeteren.