Studentenprotest in Utrecht tegen hoge prijzen en woningtekort

Studentenvakbonden trekken op vrijdag 17 oktober naar Utrecht om te protesteren tegen de hoge kosten en het groeiende woningtekort onder studenten. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is de situatie onhoudbaar: “Het is tijd voor actie”, zegt voorzitter Maaike Krom.
Uit de Monitor Studentenhuisvesting 2025 blijkt dat de woningmarkt in Utrecht voor studenten als zeer krap wordt omschreven. De toename van internationale studenten en het achterblijvende woningaanbod zorgen ervoor dat Nederlandse studenten vaker thuis blijven wonen. “De nieuwe cijfers zijn opnieuw een signaal dat er nu iets moet gebeuren,” aldus Krom in gesprek met DUIC.
Eisen
De bonden eisen dat leegstaande panden sneller worden omgezet in studentenwoningen en dat er meer wordt geïnvesteerd in (studenten)woningcorporaties. Volgens Krom zijn deze maatregelen haalbaar, maar duurt de uitvoering veel te lang.
Hoewel er voor Utrecht harde bouwplannen liggen voor 3.800 extra studentenwoningen tussen 2025 en 2033, lost dit het acute tekort niet op. Het aanbod zou in die periode met 3.300 woonruimten groeien, maar alleen vorig jaar al lag het tekort op 5.400 studentenwoningen.
Het protest wordt georganiseerd door de LSVb, FNV Young & United en de Woonbond. De precieze locatie in Utrecht wordt later bekendgemaakt.
2 ReactiesReageren
Er is geen studentenkamer tekort, er zijn veel te veel studenten. Ik heb het hier al vaker gezegd: de Universiteit en de Hoge School hebben een direct financieel belang bij zoveel mogelijk studenten, maar gooien het huisvestingsprobleem van hun klanten bij ons over de schutting! Bovendien bestaat er geen recht op studeren in Utrecht en ook geen recht op wonen in Utrecht. Verplicht UU en HU om zelf voor woonruimte te zorgen voordat een student wordt ingeschreven, en we zijn in één klap van een heleboel problemen af!
‘Verplicht UU en HU om zelf voor woonruimte te zorgen voordat een student wordt ingeschreven, en we zijn in één klap van een heleboel problemen af!’ Het zijn wooncorperaties! Daarbij, je hoeft hier niet te studeren, maar blijkbaar vindt men onze stad leuk en de UU & HU kwalitatief okay.