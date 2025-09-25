Studentenprotest in Utrecht tegen hoge prijzen en woningtekort

Studentenvakbonden trekken op vrijdag 17 oktober naar Utrecht om te protesteren tegen de hoge kosten en het groeiende woningtekort onder studenten. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is de situatie onhoudbaar: “Het is tijd voor actie”, zegt voorzitter Maaike Krom.

Uit de Monitor Studentenhuisvesting 2025 blijkt dat de woningmarkt in Utrecht voor studenten als zeer krap wordt omschreven. De toename van internationale studenten en het achterblijvende woningaanbod zorgen ervoor dat Nederlandse studenten vaker thuis blijven wonen. “De nieuwe cijfers zijn opnieuw een signaal dat er nu iets moet gebeuren,” aldus Krom in gesprek met DUIC.

Eisen

De bonden eisen dat leegstaande panden sneller worden omgezet in studentenwoningen en dat er meer wordt geïnvesteerd in (studenten)woningcorporaties. Volgens Krom zijn deze maatregelen haalbaar, maar duurt de uitvoering veel te lang.

Hoewel er voor Utrecht harde bouwplannen liggen voor 3.800 extra studentenwoningen tussen 2025 en 2033, lost dit het acute tekort niet op. Het aanbod zou in die periode met 3.300 woonruimten groeien, maar alleen vorig jaar al lag het tekort op 5.400 studentenwoningen.

Het protest wordt georganiseerd door de LSVb, FNV Young & United en de Woonbond. De precieze locatie in Utrecht wordt later bekendgemaakt.