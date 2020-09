Tijdelijke huurders van Portaal in panden Hoograven mogen langer in woning blijven vanwege coronacrisis

De tijdelijke huurders van de panden van Portaal in de buurt van de Linschotensingel en Vronesteinlaan in Utrecht mogen langer in hun woning blijven. De woningcorporatie wil in deze tijd ‘waarin de coronacrisis snel weer in ernst toeneemt’ de huurders de maximale tijd geven om een andere woonplek te zoeken.

De panden in Hoograven staan op de slooplijst, om plaats te maken voor nieuwbouw. Er wonen nog wel mensen met een tijdelijk contract of via een bruikleencontract bij een leegstandbeheerder. De bewoners kregen te horen dat ze binnenkort moesten vertrekken. Een deel van de huurders maakte zich, vanwege corona, zorgen over de verhuizingen. Deze bewoners hebben zich bij Portaal gemeld.

Januari

Portaal laat daarom weten dat de bewoners langer kunnen blijven. “We willen in deze tijd, waarin de coronacrisis snel weer in ernst toeneemt, de huurders de maximale tijd geven om een andere woonplek te zoeken. Daarom hebben we gekeken hoe we hen binnen de planning maximaal de tijd kunnen geven om een andere woonplek te vinden.”

Concreet betekent dit dat de bewoners vanmiddag een mail krijgen van leegstandsbeheerder VPS en het volgende te horen krijgen: ze kunnen voorlopig blijven in hun huis wonen, hun contracten eindigen rond 6 of 7 januari. De tijdelijke huurders zullen hun woningen rond die datum over enkele dagen verspreid opleveren. Zo verhuist niet iedereen tegelijkertijd en kunnen de coronaregels worden nageleefd.

‘Nieuwbouw hard nodig’

Direct nadat de woningen leeg zijn opgeleverd, beginnen bouwlui met de asbestverwijdering. Vervolgens worden de panden gesloopt en begint de nieuwbouw. Portaal zegt daarover: “Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in (de regio) Utrecht. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden steeds langer. Nieuwbouw op deze plek is daarom hard nodig. Niet voor niets bouwen we meer woningen terug dan er stonden. Daarom kiezen we niet voor uitstel van het project.”

Met deze oplossing denkt Portaal zowel de tijdelijke huurders te helpen als een bijdrage te leveren aan de woningmarkt.