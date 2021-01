‘Utrecht groeide in 2020 veel minder hard dan voorgaande jaren’

Het aantal inwoners in Utrecht is vorig jaar veel minder hard gegroeid dan in 2019. Dit komt omdat vanwege de wereldwijde coronamaatregelen de immigratie sterk is afgenomen. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers tot 1 december 2020.

Vorig jaar groeide Utrecht met ongeveer 1.900 inwoners. Dat is aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. In 2019 nam de bevolking namelijk met 5.383 inwoners toe en in 2018 met 4.445 inwoners.

Veel grote Nederlandse steden groeiden de afgelopen jaren volgens het CBS vooral door migratie. Omdat er vanwege de coronacrisis minder mensen naar Nederland zijn gekomen, is ook de bevolking in een aantal steden minder hard gegroeid. Er kwamen niet alleen minder arbeidsmigranten maar ook minder internationale studenten.

Grootste

In de tien grootste gemeenten van Nederland viel de bevolkingsgroei dan ook lager uit dan eerdere jaren. In Nijmegen was zelfs sprake van een krimp. Een uitzondering hierop is Almere. Deze stad groeit volgens het CBS vooral door natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) en binnenlandse verhuizingen.

Verschillende kleinere gemeenten die in de buurt van grote steden liggen groeiden vorig jaar wel relatief hard. Dit komt omdat er in dit soort gemeenten veel nieuwbouwprojecten waren, waar vooral gezinnen uit de steden zijn gaan wonen.