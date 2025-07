Utrecht heeft plannen voor bouw van 65 sociale huurwoningen in Leidsche Rijn

De gemeente Utrecht wil het bedrijfspand aan de Burgemeester Verderlaan 17-19 in Leidsche Rijn slopen en in plaats daarvan ongeveer 65 sociale huurwoningen bouwen. De maatschappelijke organisaties die er nu zitten, hoopt de gemeente terug te brengen in het nieuwe gebouw.

Het bedrijfspand aan de Burgemeester Verderlaan 17-19 is volgens de gemeente verouderd. De gemeente wil daarom het huidige pand slopen en de locatie opnieuw ontwikkelen.

Het terrein waar het pand staat is zo’n 8.000 vierkante meter en grenst aan de noordzijde aan de Langerakbaan. Verschillende maatschappelijke organisaties zoals Buurtteam Sociaal, KOOS, Altrecht, Lister en Lokalis zijn op deze locatie gevestigd. De gemeente wil dat deze organisaties in het nieuwe gebouw een plek krijgen. Daarnaast komen er in het nieuwe gebouw ongeveer 65 sociale huurwoningen.

Bouwenvelop en informatieavond

De gemeente wil deze zomer een woningcorporatie voor de ontwikkeling van het gebouw kiezen. Ook werkt de gemeente aan een bouwenvelop. Hierin staan de stedenbouwkundige en ruimtelijke eisen waaraan het plan moet voldoen, zoals hoe hoog de gebouwen worden en waar het groen komt.

In het najaar van 2025 wordt de bouwenvelop ter inzage getoond en mag erop gereageerd worden. In die periode wordt eveneens een informatiebijeenkomst georganiseerd. Wanneer deze zal plaatsvinden, is nog niet bekend.