Utrecht krijgt een woonzorgconcept waarbij bewoners naar elkaar omkijken

In de Utrechtse wijk Leeuwesteyn komt een zogenoemd woonzorgconcept, waarbij senioren voorzieningen delen met bewoners van eengezinswoningen. Het idee is onder meer dat de bewoners op deze manier een beetje naar elkaar omkijken.

Het woonzorgconcept in Leidsche Rijn bestaat uit 111 sociale huurwoningen, waarvan 94 appartementen voor senioren en 17 eengezinswoningen. Dit alles ligt rondom een gezamenlijk binnentuin. Dinsdag ondertekenden de gemeente Utrecht en woningcorporatie Mitros een overeenkomst om het idee te verwezenlijken.

“In een groeiende stad als Utrecht, is het zo belangrijk dat er ook woningen beschikbaar komen voor senioren”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “Vaak willen zij wat kleiner wonen en laten veelal een grotere woning achter. Die komt dan beschikbaar voor bijvoorbeeld een jong gezin, en zo komt er meer beweging in de woningmarkt. Bovendien is dit een mooi woonconcept, waar bewoners worden gestimuleerd om in het dagelijkse leven naar elkaar om te kijken.”

Zelfstandig

Sommige senioren die in het complex komen te wonen hebben zorg nodig. Dat zal door AxionContinu worden verleend. “Het nieuwe woonconcept past bij onze visie op zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen”, zegt Marie-Claire van Hek van AxionContinu. “Naast het wonen in een betrokken leefgemeenschap is goede zorg aan huis een belangrijke voorwaarde voor ouderen om langer thuis te kunnen wonen. Hoe dit er precies uit gaat zien, werken we komende periode samen met Mitros uit.”

Leeuwesteyn is een duurzame buurt die nog vol in ontwikkeling is. Er komen ongeveer 1.100 koop- en huurwoningen. Inmiddels zijn zo’n 440 woningen opgeleverd. De bouw van de 111 woningen van het woonzorgconcept moet eind dit jaar starten.