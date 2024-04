Utrecht maakt nieuwe plannen om doorstroming op huizenmarkt te bevorderen

De gemeente Utrecht gaat vanaf 1 juli de huisvestingsverordening aanpassen. Wie vanaf dan een nieuwbouwwoning wil kopen met een verkoopprijs tot 390.000 euro, heeft een vergunning nodig. Daardoor komen alleen mensen met een middeninkomen in aanmerking voor zo’n woning.

De gemeente verleent de huisvestingsvergunning als de koper een inkomen heeft dat niet hoger is dan de landelijke grens voor middeninkomens. Voor eenpersoonshuishoudens is dat 62.191 euro en voor meerpersoonshuishoudens 82.921 euro.

Volgens wethouder Dennis de Vries betekent de nieuwe maatregel dat betaalbare koopwoningen ‘ook echt gaan naar mensen voor wie ze bedoeld zijn’, namelijk mensen met een middeninkomen.

“Met de huisvestingsverordening willen we de Utrechtse woonruimte evenwichtig en rechtvaardig verdelen. De verordening is bedoeld om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om een passende, betaalbare woning te vinden. En omdat we voortdurend kijken wat er beter kan, passen we de verordening regelmatig aan.”

Andere aanpassingen

Vanaf 1 juli worden ook een aantal andere aanpassingen doorgevoerd. Zo kunnen bestaande voorrangsregels straks ook worden toegepast op betaalbare nieuwbouw koopwoningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorrang voor mensen met een vitaal beroep of doorstromers uit sociale of middenhuur. In eerste instantie gebeurt dit met een experiment van twee jaar bij maximaal drie nieuwbouwprojecten.

Het college van burgemeester en wethouders wil verder per 1 juli twee beroepsgroepen toevoegen aan de ‘vitale beroepen’ die voorrang krijgen op een sociale huurwoning of middenhuurwoning. Nu zijn dat mensen die werken in de sectoren onderwijs, zorg en politie. Daar worden mensen uit de kinderopvangsector en mensen die bij de brandweer werken aan toegevoegd.

“Het uitbreiden van de vitale beroepsgroepen sluit aan op de huidige situatie op de Utrechtse arbeidsmarkt en richt zich op de meest vitale sectoren die van economisch en/of maatschappelijk belang zijn voor de stad.”

Voorrang bij achterlaten grote woning

Dan is er ook nog de bestaande voorrangsregel ‘van groot naar beter’. Mensen die een sociale corporatiewoning met minimaal vier slaapkamers achterlaten, krijgen voorrang op het doorstromen naar een woning van maximaal drie kamers. Per 1 juli komt deze voorrangsregel tijdelijk hoger in de rangorde waar de voorrang op bepaald wordt. De maatregel komt zo tijdelijk vóór de meeste andere voorrangsregels.