Ondanks huizenprijzen en drukte is Utrecht op één na beste stad om te wonen

Utrecht is na Amsterdam de beste Nederlandse stad om in te wonen. Dat blijkt althans uit onderzoek van vastgoedbedrijf Jones Lang LaSalle (JLL).

Bij het samenstellen van de lijst heeft JJL naar 37 verschillende kenmerken gekeken. Enkelen hiervan zijn bevolkingsgroei, bereikbaarheid, huizenprijzen, veiligheid en economie. Er werden in totaal 84 Nederlandse gemeenten onderzocht. Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners zijn niet meegenomen in het onderzoek.

“In het algemeen profiteert Utrecht van demografische ontwikkelingen en snel stijgende prijzen. Ook het aantrekkelijke centrum en de kwaliteit van de Utrechtse woningen werken in het voordeel van de Domstad”, is te lezen in het onderzoek.

Beleggers

Daarnaast is Utrecht een van de snelst groeiende steden van het land waardoor volgens JJL de prijzen en de belangstelling van beleggers in de lift zitten. “Op de beleggersmarkt weet Utrecht Amsterdam zelfs van de koppositie te houden. Daarnaast profiteert Utrecht van haar centrale ligging in het land, hoogopgeleide bevolking en het feit dat de gemeente nog voldoende uitbreidingspotentie heeft.”

Na Utrecht zijn Delft, Amersfoort en Zwolle de beste woonsteden van Nederland. In 2017 is een vergelijkbaar onderzoek gedaan. Ook toen stond Utrecht op de tweede plaats in het kielzog van Amsterdam.

Bekijk hier de hele lijst van JJL.