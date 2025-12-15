Utrecht ontvangt 7,3 miljoen euro Rijks-subsidie voor woningbouw

Het Rijk kende op 4 december 7,3 miljoen euro aan subsidies toe aan Utrecht. Dat laat het college van Burgemeester en Wethouders weten in een raadsbrief. Het geld is afkomstig uit de Woningbouwimpuls en de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA). Door deze subsidies kunnen 780 woningen gebouwd worden voor studenten, aandachtsgroepen en reguliere woningzoekenden.

Van het totale subsidiebedrag is 2,3 miljoen euro afkomstig uit de Woningbouwimpuls. Dit bedrag is bestemd voor gebiedsontwikkeling langs de Kromme Rijn. De subsidie betreft twee woonprojecten, het project bij het voormalig Pieter Baan Centrum en de locatie Koningsweg 2/4, die gezamenlijk 224 woningen moeten opleveren.

De vijf miljoen euro uit de RHA is bedoeld om geldtekorten bij woningcorporaties te compenseren. Zo’n 2,6 miljoen euro van de RHA gaat naar studentenhuisvesting voor onzelfstandige studentenwoningen van SSH aan de Livingstonelaan en het Archimedeskwartier.

Ongeveer 2,4 miljoen euro van de RHA-subsidie gaat naar de bouw van 268 reguliere sociale huurwoningen van Portaal, Woonin en Bo-Ex in Merwede en Terwijde. Deze huizen zijn deels bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld doorstromen uit opvang voor dak- of thuislozen of mensen die vanuit een instelling doorstromen.

Toekomstplannen

“Er is een grote urgentie om meer woningen in Utrecht te realiseren voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen en regulier woningzoekenden. Deze subsidies helpen ons hier stappen in te zetten”, zegt het college.

Het college is dan ook “verheugd” met de toekenning van de subsidies. “We blijven ons inzetten voor de Utrechtse woningbouwopgave en bijbehorende noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen, van groen tot mobiliteit en sport. Zo proberen we zoveel mogelijk in balans te groeien.”

In 2026 kan een nieuwe aanvraag ingediend worden voor de Woningbouwimpuls. Het college wil opnieuw kijken welke projecten ze daarvoor kunnen aanleveren. Daarnaast hoopt de gemeente op nieuwe subsidies voor onzelfstandige studentenwoningen.