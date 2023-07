Utrecht opent meldpunt voor misstanden in particuliere verhuur

De gemeente Utrecht opent per 1 juli een meldpunt waar mensen misstanden in de particuliere verhuur kunnen melden. De gemeente hoopt op basis van de meldingen gerichter actie te kunnen ondernemen tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden.

Het meldpunt is onderdeel van de wet ‘goed verhuurderschap’, die ook op 1 juli ingaat. De wet moet ongewenste praktijken bij verhuur tegengaan en moet woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beter beschermen. Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten straks aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het tegengaan van discriminatie en intimidatie. Ook komt er een maximumbedrag dat verhuurders als borg mogen vragen en mogen er geen onterechte servicekosten worden gevraagd.

In de nieuwe wet is dus ook het meldpunt voor huurmisstanden opgenomen. Als de gemeente misstanden constateert, krijgt de verhuurder een waarschuwing en eventueel ook een boete of bestuursdwang opgelegd om de misstand op te lossen. Mensen kunnen bij het meldpunt kosteloos en anoniem misstanden melden. Het meldpunt is alleen bedoeld voor meldingen over particuliere verhuurders.

“De woningnood in Utrecht is hoog en we zien helaas dat sommige verhuurders hier misbruik van maken”, zegt wethouder Dennis de Vries. “Denk aan veel te hoge huren, slecht onderhoud en intimidatie of bedreiging als een huurder hier iets van zegt. Veel huurders hebben vanwege de krapte op de woningmarkt ook geen alternatief. We zijn daarom blij met deze nieuwe wet. Die geeft ons meer mogelijkheden om overtreders aan te pakken en huurders te beschermen.”