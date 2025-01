Utrecht opnieuw in top drie van gemeenten waar mensen en bedrijven moeilijk onderdak kunnen vinden

Utrecht is opnieuw een van de krapste gemeenten als het aankomt op huisvesting van zowel bedrijven als consumenten. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur JLL naar de leegstand en de verhouding tussen vraag en aanbod van huisvesting. In 2024 stond Utrecht op plek drie; het jaar ervoor stond de stad ook al in de top drie.

Dat de krapte op de huisvestingmarkt zo groot is, is volgens Sven Bertens van JLL, geen toeval: “Vanwege de ligging heeft Utrecht een aantrekkingskracht op zowel consumenten als op bedrijven. Je ziet van oudsher daar al een grote vraag naar huisvesting.”

In Utrecht geldt in 2024 een krapte van 83 procent. “We kijken naar de actuele leegstand en verhouding tussen aanbod en vraag over de afgelopen drie jaar. Van beide variabelen maakten we vervolgens een ranking waarna we een relatieve score bepaalden. Deze scores weerspiegelen de moeilijkheden die bedrijven en consumenten ondervinden bij het vinden van geschikte huisvesting in bestaand vastgoed, niet zozeer een gebrek aan grond.” Er is in het onderzoek gekeken naar de vijftig grootste gemeenten van Nederland.

Verouderd

Met name verouderde kantoorpanden zouden niet in trek zijn, blijkt uit het onderzoek van JLL. Veel bedrijventerreinen zijn volgens hen verouderd, terwijl er tegenwoordig ook duurzaamheidsdoelstellingen zijn. Bertens: “Dit leidt tot meer leegstand in kantoren terwijl de vraag naar kwalitatief hoogwaardig vastgoed stijgt.”

In 2024 voerde Utrecht de lijst niet aan. Die twijfelachtige eer was aan de gemeente Westland (een krapte van 90 procent), gevolgd door de gemeente Lelystad (een krapte van 87 procent). Utrecht staat op plek drie (een krapte van 83 procent). De eerstvolgende G4-gemeente is Rotterdam, op plek tien.