Utrecht scherpt subsidieregels voor transformatie woningen aan

De subsidie voor het toevoegen van nieuwe woningen door panden om te bouwen, gaat voortaan alleen nog naar projecten die sociale huurwoningen of middenhuurwoningen opleveren. Dat heeft de gemeente besloten. Ook moet het project gericht zijn op het maken van woonruimte voor kwetsbare of bijzondere doelgroepen of op wonen boven winkels.

Eerder bleek uit een evaluatie dat de oude beleidsregel ruimte bood voor aanvragen die buiten de ‘geest’ van de regeling vallen. Waar het oorspronkelijke idee was om kleine initiatieven een ‘laatste zetje’ te geven, vonden er ook aanvragen plaats vanuit grotere projecten die naar waarschijnlijkheid ook zonder subsidie doorgang zouden vinden.

Het college wil dat de subsidie ervoor zorgt dat kleine projecten mogelijk worden waardoor er extra woningen komen in de stad. De subsidie gaat daarom alleen naar projecten met maximaal 25 sociale huur- of middenhuurwoningen, die voor 20 jaar in die categorie worden verhuurd.

Boven winkels

Aanvragen die zich richten op bijzondere/kwetsbare doelgroepen moeten de woning voor de duur van minimaal vijf jaar aanbieden aan een dergelijke doelgroep. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan mensen met een (zintuigelijke) beperking, jongvolwassenen, jongeren die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Bij het toevoegen van woningen in panden boven winkels hoeft men niet te voldoen aan de eis dat de woningen verhuurd moeten worden aan kwetsbare of bijzondere doelgroepen, maar dat mag natuurlijk wel.

Kleinere projecten

Kees Diepeveen, wethouder wonen: “De regeling is aangepast, omdat bleek dat de subsidie niet altijd terecht kwam bij projecten die de subsidie ook echt nodig hadden. De aanpassingen zorgen voor een meer gerichte inzet van de subsidie, waardoor kleinere projecten voor betaalbaar wonen die zich richten op kwetsbare of bijzondere doelgroepen en wonen boven winkels meer kans krijgen.”

In lijn daarmee is ook de minimale oppervlakte-eis die gold voor het aanvragen van subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar beneden bijgesteld van 1.000 m2 naar 300 m2. De subsidie is maximaal 10.000 euro per zelfstandige woonruimte die wordt gerealiseerd met een maximum van 50.000 euro per gebouw en per aanvraag. Voor een haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van transformatie naar een woonfunctie wordt maximaal 7.500 euro subsidie verleend.