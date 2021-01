Utrecht stond vorig jaar op 7e plek van Europese steden met hoogste huurprijs

Utrecht stond vorig jaar op de zevende plek van Europese steden met de hoogste gemiddelde huurprijs voor een woning. De lijst wordt aangevoerd door Parijs, Londen, en Amsterdam. Dat blijkt uit de Internationale Huur Index van HousingAnywhere.

In Utrecht koste het vorig jaar gemiddeld 1.304 euro per maand om een woning te huren. In Parijs lag dit bedrag op 1.803 euro, Lodenaren betaalden gemiddeld 1.780 euro en Amsterdammers 1.635 euro.

Corona

De gemiddelde huurprijs in Utrecht was in het begin van 2020 nog 1.292 euro per maand. Op 1 april was dat bedrag gezakt naar 1.280 euro. Volgens HousingAnywhere is deze daling te danken aan het coronavirus.

Op 1 juli 2020 was de gemiddelde huurprijs in Utrecht met 1.281 euro per maand ietsjes gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal en aan het eind van het jaar was dit toegenomen tot 1.304 euro.

Druk

Niet alleen in Utrecht nam de gemiddelde huurprijs toe in het vierde kwartaal, ook in Den Haag en Rotterdam stegen de prijzen. HousingAnywhere schrijft dat het wegblijven van internationale vraag en druk van de pandemie in deze steden minder is terug te zien in de huurprijzen dan in andere Nederlandse en Europese steden.

Ook is vorig jaar de gemiddelde huurprijs in Utrecht toegenomen ten opzichte van 2019. Toen betaalde iemand nog gemiddeld 1.289 euro per maand voor een huurwoning, vorig jaar was dat 1.304 euro. In bijvoorbeeld Amsterdam was is de gemiddelde huurprijs vorig jaar gedaald ten opzichte van 2019.

