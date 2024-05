Utrecht wil voorkomen dat woningbouw door bezuinigingen stilvalt en komt met doelen voor komende jaren

De gemeente Utrecht moet de komende jaren flink gaan bezuinigen om het huishoudboekje van de stad op orde te brengen, maar dat mag niet ten koste gaan van woningbouw in de stad. Er moet de komende jaren flink bij worden gebouwd en de gemeente heeft hiervoor een plan naar buiten gebracht.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft vorige week de Voorjaarsnota 2024 gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de gemeente flink moet gaan bezuinigen en de lasten moet verhogen, omdat er een tekort is van 76 miljoen euro. Het college hoopt Utrechters in een kwetsbare positie en kinderen daarbij zoveel mogelijk te ontzien.

Een van de grote problemen waar Utrecht mee kampt, is de woningnood. Er worden wel woningen bijgebouwd, maar door hogere rente en gestegen bouwkosten blijven projecten vertraging oplopen. Nu moet de gemeente dus ook nog bezuinigen, onder meer vanwege teruggelopen inkomsten vanuit de Rijksoverheid. “De toevoeging van nieuwe voorzieningen, de vergroening van de stad en de omslag naar duurzame vormen van mobiliteit zal meer tijd vergen en we zullen vaker genoegen moeten nemen met iets minder hoge kwaliteit. Netcongestie, een vol stroomnet, vormt een risico voor veel bouwprojecten”, aldus de gemeente.

Plannen

Het college wil echter voorkomen dat woningbouw stil komt te liggen. In het Meerjaren Perspectief Ruimte, een document dat bij de Voorjaarsnota hoort, staan plannen om de komende tijd verder te kunnen gaan met het bouwen van woningen. Zonder maatregelen worden er niet genoeg koop- en huurwoningen gebouwd en is er kans dat niet voldaan kan worden aan afspraken met het Rijk, waardoor financiële bijdragen wegvallen.

“In Utrecht hebben we meer betaalbare woningen nodig. En daar blijven we vol op inzetten”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “Komende jaren verwachten we weer meer bouwprojecten die gaan starten. Daar is soms iets extra’s voor nodig. Daarvoor blijven we de ‘Utrechtse aanpak’ toepassen. Per project bekijken we welke maatregelen nodig zijn om het verschil te maken tussen net-niet en net-wel kunnen beginnen met bouwen.”

60.000 extra woningen

Jaarlijks moeten er in Utrecht gemiddeld 3.000 woningen worden bijgebouwd om in 2040 60.000 extra woningen te hebben, zoals de gemeente van plan is. In 2023 zijn er zo’n 3.850 huizen gebouwd, waarmee de doelstelling gehaald is. In 2024 is de verwachting dat – vanwege het stilvallen van projecten – met de bouw van 2.500 woningen gestart kan worden. Dat is inclusief tijdelijke woningen.

Door onder meer de Startbouwimpuls, een subsidie van het Rijk voor het vlottrekken van woningbouwprojecten, zijn er afgelopen jaar wel meer vergunningen verleend. Acht projecten in Utrecht hebben deze subsidie gekregen, waaronder Wisselspoor en woningen in Merwede.

De gemeente verwacht in 2025 weer een toename van het aantal nieuwbouwwoningen. Tijdelijke woningen, zoals in het project ‘Tussen de Rails’ moeten de grootste krapte in de huursector op korte termijn tegengaan.