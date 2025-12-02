Nieuwe Utrechtse overeenkomst moet woningtekort onder studenten terugdringen

De gemeente Utrecht wil samen met verschillende studentenpartijen het vinden van een woonruimte eenvoudiger maken voor studenten voor wie dat extra lastig is, zoals mbo-studenten of studenten met een beperking. Er wordt gewerkt aan een systeem waarin een woningzoekende student evenveel kans maakt op een woning met hospiteren als op een woning zonder hospiteren. Ook zetten de partijen zich in om meer onzelfstandige eenheden te bouwen en het grote tekort aan studentenhuisvesting in te lopen.

Dit staat in een overeenkomst die vandaag wordt ondertekend. “In Utrecht zetten we flinke stappen op weg naar een gelijkwaardige positie van mbo-studenten”, zegt wethouder van Wonen en Mbo Dennis de Vries. Alhoewel er wordt gewerkt aan het toegankelijker maken van het studentenleven voor mbo’ers, woont tegelijkertijd maar 9 procent van de mbo-studenten in Utrecht uit huis, tegenover het landelijk percentage van 19 procent.

Daarom spannen de betrokken partijen zich in om het Utrechtse percentage omhoog te krijgen. Dit willen ze doen door mbo-studenten beter te informeren over de mogelijkheden om op kamers te gaan, en door te bekijken hoe studentenwoningen gericht kunnen worden op mbo’ers.

Hospiteren

De SSH is sinds vorig jaar gestopt met hospiteren in nieuwe complexen. Hierdoor kunnen kamerzoekers zelf kiezen of ze wel of niet willen hospiteren, en zijn de studentenwoningen voor een bredere groep toegankelijk. “We willen toewerken naar een situatie waarin een woningzoekende student – met zijn of haar inschrijftijd – ongeveer evenveel kans maakt op een woning mét als een woning zónder hospiteren”, zegt SSH-bestuurder Rob Donninger.

Tekorten

“Er zijn te weinig studentenwoningen om alle Utrechtse studenten te huisvesten”, zegt de gemeente. Dit studiejaar telt Utrecht 67.500 hbo- en wo-studenten, en 16.900 mbo-studenten. Van alle hbo- en wo-studenten is 53 procent uitwonend, van de mbo-studenten is dit 9 procent.

Het huidige tekort aan studentenwoningen bedraagt 4.400 ‘eenheden’, exclusief de woonvraag van mbo-studenten. De gemiddelde inschrijftijd die studenten nodig hebben voor woonruimte bij de SSH is 46 maanden.

Overeenkomst

De overeenkomst moet bijdragen aan het terugdringen van het tekort. Daar liggen volgens de gemeente al concrete plannen voor. “In 2026 staat de oplevering gepland van High Five op het Science Park met 921 woningen en HOTA aan het Berlijnplein met 250 woningen. Naar verwachting wordt in 2029 de vierde fase van de Kwekerij aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan opgeleverd, met nog eens 470 nieuwe woningen.”

“Daarnaast worden er plannen uitgewerkt voor de bouw van 602 woningen aan de Livingstonelaan en 600 woningen aan de Archimedeslaan, met een verwachte oplevering in respectievelijk 2029 en 2030”, meldt de gemeente.

De overeenkomst is vandaag ondertekend door de gemeente Utrecht, de SSH, UU, HU, HKU, MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, VIDIUS en BoKS .