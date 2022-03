Utrechters kunnen reageren op plannen nieuwe stadswijk Park Groenewoud

Inwoners van Utrecht kunnen vanaf dinsdag 15 maart reageren op de plannen voor de nieuwe stadswijk Park Groenewoud aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Park Groenewoud krijgt onder meer 1500 woningen, twee parken, een school, kinderopvang en een gezondheidscentrum.

Op de plek waar straks de huizen moeten komen, staat nu nog de asfaltcentrale Utrecht. Die wordt ontmanteld, waardoor er ruimte komt voor de nieuwe woonwijk. De wijk bestaat straks uit 1500 verschillende soorten woningen. Er komen onder meer appartementen, huizen met een tuin, patio’s, atelier- en waterwoningen en er is ruimte voor tiny houses. Ongeveer de helft van de woningen valt in de categorie sociale- of middenhuur. De andere helft wordt huur of koop in de vrije sector.

De wijk wordt autoluw en aan de rand komt een Mobiliteitshub XL waar mensen gebruik kunnen maken van verschillende soorten deelvervoer of openbaar vervoer. Bewoners van de wijk kunnen daar ook hun eigen auto kwijt. In de wijk zelf zullen dus minder wegen en parkeerplekken komen, waardoor volgens de gemeente meer ruimte is voor groen. Ook kunnen daardoor 200 extra woningen worden gebouwd.

De asfaltcentrale wordt dus ontmanteld, maar verschillende hallen van de centrale blijven wel staan. Die hallen moeten op termijn een andere functie krijgen, maar worden eerst nog een zogenoemde broedplaats voor horeca, creativiteit en cultuur.

Papendorp-Noord

De plannen voor Park Groenewoud vallen samen met die voor Papendorp-Noord. In totaal komen er 3500 woningen en de gebieden gaan ook de Mobiliteitshub XL delen.

De twee wijken moeten een omgeving creëren die ‘zowel rust als levendigheid biedt’, aldus de gemeente. “De woonbuurten van Park Groenewoud bieden groene, rustige plekjes, twee parken, recreatie aan het water en autoluwe straten. Direct om de hoek biedt Papendorp Noord levendigheid in de vorm van winkels, horeca en andere voorzieningen.”

De reacties van Utrechters worden volgens de gemeente verwerkt in het stedenbouwkundig plan. Later dit jaar besluit de gemeenteraad over dat plan. Als alles naar verwachting gaat, begint de bouw van de wijk in 2024.

