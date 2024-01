Utrechters kunnen reageren op plannen woningen Kögllaan in Noordoost

Utrechters kunnen vanaf volgende week vrijdag, 26 januari, reageren op de plannen voor de nieuwe woningen op de Kögllaan 26 in Utrecht Noordoost. Er komen meer dan 70 woningen en 130 studentenkamers.



Omwonenden en andere belangstellenden kunnen tot en met 23 februari reageren op de plannen, die ter inzage bij de gemeente liggen. Ook is er op 6 februari van 19.30 uur tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in Woonzorgcentrum Voorveldse Hof.

Die plannen houden in dat er op de Kögllaan twee nieuwe gebouwen komen te staan met huurappartementen en studentenkamers. De scoutingvereniging die nu nog op die locatie zit, verhuist naar de Manegelaan in park Voorveldse Polder. Daar komt een nieuw clubhuis te staan. De opslag van de gemeente op de Manegelaan moet worden verplaatst.

De woningen zijn naar verwachting in 2027 klaar, volgend jaar start de sloop.

132 studentenkamers

Het idee is dat op de Kögllaan twee gebouwen verrijzen. In het ene blok moeten vooral studentenwoningen komen en in het andere sociale- en middenhuurwoningen. Zo komen er in het ene woonblok 47 sociale huurwoningen en 14 middenhuurwoningen.

“Op de begane grond komt er stallingsruimte voor auto’s en fietsen”, zegt de gemeente. “Ook komt er op de begane grond een commerciële of maatschappelijke functie. Er wordt nog onderzocht welke invulling deze plek krijgt.”

Het andere woonblok zal bestaan uit elf studentenhuizen met in totaal 132 kamers. Dit laatste blok krijgt vier verdiepingen, het andere blok maximaal zes.