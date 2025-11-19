Utrechts appartement van Funda gehaald na video van influencer: ‘Creatieve manier om misbruik te maken van de huidige woningmarkt’

Een appartement aan de Doelenstraat in de Utrechtse binnenstad is maandag van verkoopsite Funda gehaald. Influencer Victor van Bindsbergen (Vic Cle) bekritiseerde het appartement in een video op Instagram, waarna opviel dat de advertentie niet aan de eisen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) voldeed.

De influencer maakt vaker video’s over bijzondere Funda-advertenties. Deze “Funda-horror” – zoals hij het zelf noemt – betrof een appartement aan de Doelenstraat van 50 vierkante meter voor 250.000 euro. “Nou 5.000 euro per vierkante meter is voor hartje Utrecht helemaal geen slechte deal anno 2025”, aldus Victor in de Instagramvideo.

Toch valt hem iets geks op aan deze “schattige bovenwoning”: elke ruimte heeft schuine daken. De influencer laat zien dat dit nergens meegenomen is in de plattegrond en dat er daarnaast geen meetrapport van het appartement beschikbaar is. “Daar lever je denk ik sowieso al 10 vierkante meter in”, zegt Victor op Instagram. Ook staat er onder de advertentie vermeld dat de plattegronden indicatief zijn. “Die 50 vierkante meter is dus een beetje nattevingerwerk, oftewel je wordt gewoon voorgelogen.”

Bijzondere koopconstructie

Vervolgens neemt Victor zijn kijkers mee in de omschrijving onder de Funda-advertentie. Hij benoemt dat er allereerst staat dat een financiering via hypotheek niet mogelijk is en dat de aankoop ‘uit eigen middelen dient te gebeuren’. “Shady”, noemt de influencer het.

Volgens hem betreft de volgende “red flag” de WOZ-waarde van 300.000 euro. “Dan ben ik meteen al benieuwd wat de Belastingdienst daarvan vindt.” Hij verwijst naar het WOZ-loket, waarbij staat dat een WOZ-waarde van 300.000 euro hoort bij een woning van 75 vierkante meter, en dus niet het appartement van 50 vierkante meter mét schuine daken.

“De klap op de vuurpijl is de bijzondere koopconstructie”, zegt Victor op Instagram. Hierbij staat als voorwaarde bij deze woning dat de helft van de winst gedeeld moet worden met de verkoper, mocht iemand in de toekomst besluiten om het pand te verkopen. “Zo’n creatieve manier om misbruik te maken van de huidige woningmarkt heb ik nog niet eerder gezien”, aldus de influencer.

Geen energielabel

De kritiekvideo was genoeg reden om de advertentie van de verkoopsite af te halen. Ondanks dat de verkopende makelaar van het appartement, Vizier Makelaardij OG, geen lid is van de NVM, moeten ze de woning wel verplicht aanmelden volgens de meetinstructie – de officiële manier om de gebruiksoppervlakte te bepalen.

René Loman, woordvoerder van de NVM, legt uit dat de verkopende makelaar van het appartement, Vizier Makelaardij OG, zich niet aan de eisen heeft gehouden. “Er moet bijvoorbeeld een energielabel in de omschrijving van het appartement staan, en die ontbrak”, aldus de woordvoerder. “Daarnaast had de woning ook geen meetrapport, wat ook verplicht is.” Er is daarom besloten om de advertentie van Funda te halen.