Utrechts appartement van Funda gehaald na video van influencer: ‘Creatieve manier om misbruik te maken van de huidige woningmarkt’

Een appartement aan de Doelenstraat in de Utrechtse binnenstad is maandag van verkoopsite Funda gehaald. Influencer Victor van Bindsbergen (Vic Cle) bekritiseerde het appartement in een video op Instagram, waarna opviel dat de advertentie niet aan de eisen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) voldeed.
De influencer maakt vaker video’s over bijzondere Funda-advertenties. Deze “Funda-horror” – zoals hij het zelf noemt – betrof een appartement aan de Doelenstraat van 50 vierkante meter voor 250.000 euro. “Nou 5.000 euro per vierkante meter is voor hartje Utrecht helemaal geen slechte deal anno 2025”, aldus Victor in de Instagramvideo.
Toch valt hem iets geks op aan deze “schattige bovenwoning”: elke ruimte heeft schuine daken. De influencer laat zien dat dit nergens meegenomen is in de plattegrond en dat er daarnaast geen meetrapport van het appartement beschikbaar is. “Daar lever je denk ik sowieso al 10 vierkante meter in”, zegt Victor op Instagram. Ook staat er onder de advertentie vermeld dat de plattegronden indicatief zijn. “Die 50 vierkante meter is dus een beetje nattevingerwerk, oftewel je wordt gewoon voorgelogen.”
Bijzondere koopconstructie
Vervolgens neemt Victor zijn kijkers mee in de omschrijving onder de Funda-advertentie. Hij benoemt dat er allereerst staat dat een financiering via hypotheek niet mogelijk is en dat de aankoop ‘uit eigen middelen dient te gebeuren’. “Shady”, noemt de influencer het.
Volgens hem betreft de volgende “red flag” de WOZ-waarde van 300.000 euro. “Dan ben ik meteen al benieuwd wat de Belastingdienst daarvan vindt.” Hij verwijst naar het WOZ-loket, waarbij staat dat een WOZ-waarde van 300.000 euro hoort bij een woning van 75 vierkante meter, en dus niet het appartement van 50 vierkante meter mét schuine daken.
“De klap op de vuurpijl is de bijzondere koopconstructie”, zegt Victor op Instagram. Hierbij staat als voorwaarde bij deze woning dat de helft van de winst gedeeld moet worden met de verkoper, mocht iemand in de toekomst besluiten om het pand te verkopen. “Zo’n creatieve manier om misbruik te maken van de huidige woningmarkt heb ik nog niet eerder gezien”, aldus de influencer.
Geen energielabel
De kritiekvideo was genoeg reden om de advertentie van de verkoopsite af te halen. Ondanks dat de verkopende makelaar van het appartement, Vizier Makelaardij OG, geen lid is van de NVM, moeten ze de woning wel verplicht aanmelden volgens de meetinstructie – de officiële manier om de gebruiksoppervlakte te bepalen.
René Loman, woordvoerder van de NVM, legt uit dat de verkopende makelaar van het appartement, Vizier Makelaardij OG, zich niet aan de eisen heeft gehouden. “Er moet bijvoorbeeld een energielabel in de omschrijving van het appartement staan, en die ontbrak”, aldus de woordvoerder. “Daarnaast had de woning ook geen meetrapport, wat ook verplicht is.” Er is daarom besloten om de advertentie van Funda te halen.
13 ReactiesReageren
Een m2 prijs van 5.000 is wel heel verdacht in nota bene de Bunnenstad.
Zelfs buiten de binnenstad is 6.500 of 7.500 per m2 werkelijke transactie prijs geen uitzondering voor kleine appartementen.
Bij verkoop de helft van de winst delen met Vizier Makelaardij OG? Te ziek voor woorden.
Zowel dit opvallend betaalbare appartement in de binnenstad op Funda gezien (nu verwijderd) alsook die video. Deze Youtuber heeft 100 % gelijk. Heel scherp gezien en complimenten. Dat die makelaar als veronderstelde kenner willens en wetens met deze oplichter in zee is gegaan, is ongelooflijk. Die makelaar dient uit zijn functie te worden gezet en op een zwarte lijst.
In de Koolstraat ging een benedenwoninkje van 25 m2 (zonder binnenplaatsje) weg voor 225.000, zo krankzinnig kan het ook.
Iemand probeerde z’n zolderkamertje te verpatsen.
Deze woning staat op de website van deze “makelaars” nog steeds koop, net als nog meer van zulke frommel kamers.
Makelaars…
@Katja
Dat klinkt meer als een flinke schuur.
Hmm… Het idee om een goedwillende verkoper te laten delen in de toekomstige waardevermeerdering kan werken als je een starter wil helpen: Je verkoopt je appartement voor de WOZ-waarde aan iemand die niet het budget heeft om te overbieden. Bijvoorbeeld voor 50.000 minder dan je optimaal zou kunnen krijgen. Met de voorwaarde dat je die 50K krijgt als het weer verkocht wordt, uit de overwaarde. Soort uitgestelde betaling, lening….Wel met afspraken over min/max aantal jaren, etc. etc.
De advertentie op Funda was bij volle verstand geplaatst. Daarom zegt het iets over het moreel kompas van de makelaardij dat men pas na druk van een influencer tot inkeer komt en een handeltje in de sfeer van oplichting, bedrog en gewoeker terugtrekt.
@bdv: dat staat er niet, de winst moet gedeeld worden met de verkoper en niet de makelaar van de verkoper.
Deze makelaar heeft zich zelf wel in een heel kwaad daglicht gezet. Zij zouden op zijn minst op de hoogte moeten zijn van alle wet en regelgeving maar werkt zelf mee aan deze “oplichting”
Welke sanctie staat hier eigenlijk op? Ik mag toch hopen dat de alarmbellen bij belastingdienst/recherche hiervan zijn gaan rinkelen?!
@ sanctie
Waarom?