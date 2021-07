Utrechts college heeft plannen voor 700 huizen bij Haarrijnseplas; van appartement tot steiger- en strandwoning

De plannen voor de woningbouw rondom de Haarrijnseplas zijn af. Op en rond het strand bij de Haarrijnseplas moeten maximaal 700 duurzame woningen komen en er komt plek voor een Utrechts Kindcentrum, evenementen en horeca. Op de Haarrijnseplas komen energie-eilanden.

De ‘Entree’ van de nieuwe buurt is straks al te zien vanaf de Maarssenseweg. De Entree moet gaan bestaan uit twee appartementsgebouwen en het Utrechts Kindcentrum. Het hoogste appartementsgebouw krijgt acht woonlagen en er komen verder vier woonblokken met rijtjeshuizen en zogenoemde geluidswalwoningen.

Woonblok ‘De Slagen’ moet worden omringd door natuur, zoals bos en weiland. In dit deel van de nieuwe buurt komen ook de twee-onder-een-kap-woningen. Aan de rand van de Haarrijnseplas staan De Steigers gepland, drijvende woningen, paalwoningen en steigerwoningen. Op het strand van de Haarrijnseplas moet het ‘Strand-huizen-blok’ komen.

Meer sociale- en middeldure huurwoningen

“Dit gebied is voor Utrecht uniek door de ligging bij zo’n grote plas en heus strand”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Het vraagt om een uitgekiend plan voor woningbouw, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving.”

In tegenstelling tot eerdere plannen voor Haarrijn, komen er na overleg met woningbouwcorporaties meer sociale huurwoningen en woningen in de middeldure categorie komen. Verder zijn er twee-onder-een-kapwoningen in de plannen opgenomen.

Duurzaamheid

De nadruk bij de ontwikkeling van de buurt ligt volgens de gemeente op duurzaamheid, duurzame energie en gebruik van circulaire materialen. Ook moeten er voorzieningen voor elektrisch vervoer en deelvervoer komen.

Op de Haarrijnseplas komen verder drijvende eilanden met zonnepanelen. Jaarlijks moeten die goed zijn voor 4 miljoen kilowattuur, waarmee het grootste deel van Haarrijn van energie zou zijn voorzien. Op de zonne-eilanden komen ook groenstroken, die geschikt zijn als broed- en foerageerplek voor watervogels.

Inspraak

Het college van B&W heeft het bestemmingsplan ‘Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas’ vrijgegeven voor inspraak. Vanaf september kunnen Utrechters zes weken lang een reactie indienen. Daarna wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. De aanbestedingen voor de ontwikkeling volgen naar verwachting eind 2021.