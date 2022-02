Utrechts waterschap: ‘Rijnenburg is geen goede locatie om te bouwen’

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zegt dat polder Rijnenburg geen goede locatie is om te bouwen. Vanwege de ‘zakkende’ veenbodem zou toekomstige woningbouw volgens het waterschap last kunnen krijgen van wateroverlast.

Er wordt in Utrecht al jaren gesproken over de toekomst van de polder Rijnenburg. Sommige partijen willen dat er zo snel mogelijk woningen worden gebouwd en andere willen de ruimte aan de rand van de stad juist gebruiken om duurzame energie op te wekken.

De gemeente heeft deze week een ontwerpstudie gepubliceerd waarin drie mogelijke toekomstige modellen zijn geschetst. Deze scenario’s variëren van een natuurgebied tot een volgebouwde polder.

Geen voorstander

Volgens HDSR is het niet verstandig om te bouwen in de polder. “Rijnenburg heeft een zakkende veenbodem en delen van de polder liggen laag en zijn gevoelig voor wateroverlast. Het volledig volbouwen van Rijnenburg staat daarmee haaks op water en bodem centraal stellen bij de ruimtelijke inrichting. Daarom is het waterschap hier geen voorstander van”, is te lezen op de website van HDSR.

Het waterschap refereert aan de extreme neerslag van afgelopen zomer, waardoor Limburg te maken had met overstromingen. Bij vergelijkbare hoeveelheden neerslag in Utrecht zou een groot deel van Rijnenburg onder water komen te staan. Daarnaast is de polder een mogelijke plek om overtollig water tijdelijk heen te loodsen. “Nog twee redenen om de polder Rijnenburg niet volledig vol te bouwen.”

Klimaatbestendig

Het waterschap zegt echter goed te begrijpen dat de aanpak van het woningtekort een ‘urgente opgave’ is. “Mocht de gemeente Utrecht toch besluiten tot woningbouw in de polder, dan alleen als dit klimaat- en bodemdalingsbestendig gebeurt”, zegt hoogheemraad Els Otterman. “Het waterschap denkt en doet graag aan de voorkant mee, bijvoorbeeld over alternatieve vormen voor woningbouw, zoals bouwen op palen of drijvend bouwen.”

