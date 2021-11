Utrechtse buurt Leeuwesteyn krijgt nog eens 68 duurzame koopwoningen en 130 vogelverblijven

In de nieuwe Utrechtse buurt Leeuwesteyn verrijzen komende tijd in project Vogelhof 68 duurzame koopwoningen. De buurt krijgt een grote binnentuin en ook aan de vogels is gedacht; in de buurt komen 130 vogelverblijven.

De helft van de woningen valt in de categorie betaalbare woningen voor bijvoorbeeld starters. De andere helft hoort tot het dure segment. “Zo krijg je een mix van woningen die verschillende typen mensen aantrekt en ervoor zorgt dat mensen lang in hun eigen woning kunnen blijven wonen”, denkt Willem Romijn, projectontwikkelaar van VORM.

Volgens Romijn is ook sociale cohesie in de buurt belangrijk. “Krijg je kinderen, dan hoef je deze woonwijk niet uit als je groter wil wonen. Je kunt er starten en je hoeft er niet meer weg”, zegt hij. De achtergevel van het complex wordt gemaakt met zogenoemde ClickBricks. Dat zijn stenen die makkelijk in en uit elkaar te klikken zijn en waarvoor geen specie nodig is. Het idee hierachter is dat bewoners gemakkelijker een uitbouw aan hun woning kunnen maken.

Vogelverblijven

In de buurt komen niet alleen huizen voor mensen, maar ook 130 vogelverblijven. Verder is in de Vogelhof straks een binnentuin van 1700 vierkante meter te vinden, waar ook een kas komt voor de bewoners van de buurt. In de tuin worden ook een vijver en speelmogelijkheden voor kinderen aangelegd. Onder de binnentuin komt een parkeergarage.

Het groen in de buurt moet hittestress tegengaan en meer dan de helft van het regenwater wordt opgevangen, zodat het herbruikt kan worden voor de planten in het gebied.

Het project Vogelhof bereikte deze week het hoogste punt. Als alles volgens planning verloopt, worden de woningen eind volgend jaar opgeleverd.