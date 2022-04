Utrechtse huizenprijzen ruim 21 procent gestegen, hoogste stijging van de G4

De prijs van koopwoningen in Utrecht is in het eerste kwartaal harder gestegen dan het landelijk gemiddelde. In de stad waren bestaande koopwoningen 21,3 procent duurder dan een jaar eerder. Het landelijke gemiddelde is 20,3 procent, zo melden het CBS en het Kadaster.

Van de vier grootste steden stegen de prijzen in Utrecht het hardst: de prijsstijgingen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag waren lager dan het landelijke gemiddelde. Daar ging het om 19, 18,7 en 18,6 procent.

Verder bleef het aantal verkochte woningen dalen, in onze stad en onze provincie. In de gemeente Utrecht was die daling 37,6 procent. Van de vier grote steden werden er alleen in Amsterdam minder woningen verkocht: daar wisselde 42,5 procent minder woningen van eigenaar in vergelijking met een jaar eerder.

In alle Nederlandse provincies was het aantal transacties lager dan een jaar én een kwartaal eerder. In de provincie Utrecht was de daling bovendien het grootst. In vergelijking met een jaar eerder werden er 38,6 procent minder koopwoningen verkocht.

Een half miljoen

Vorig jaar werd bekend dat men in Utrecht relatief weinig woning voor het geld kreeg. Op een ranglijst van Nederlandse steden waarop de woningen van een half miljoen met elkaar werden vergeleken, stond Utrecht bijna onderaan. Voor vijf ton kreeg je gemiddeld 79 vierkante meter en vier kamers.