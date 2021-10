Utrechtse huurders hebben regelmatig te maken met intimidatie of bedreiging

Huurders in Utrecht hebben geregeld te maken met intimidatie of bedreiging. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente en het Huurteam. Het gaat om verbaal geweld, maar ook om dreigen dat de huur wordt opgezegd of onverwacht langskomen.

Het onderzoek is gedaan als onderdeel van een pilot, waarmee de gemeente hoopt misstanden beter in beeld te krijgen en ze vervolgens aan te kunnen pakken. Aan het onderzoek deden 229 huurders mee die weleens geïntimideerd of bedreigd zijn. Van hen is 46 procent tussen de 16 en 26 jaar, 44 procent tussen de 27 en 44 jaar en 10 procent 45 jaar of ouder.

In 71 procent van de gevallen gaat het om verbaal geweld, maar het komt ook voor dat verhuurders dreigen met het opzeggen van de huur (66 procent) of zonder toestemming de woning binnenkomen (65 procent). Huurders in de wijken Noordwest, West en Binnenstad hebben het meest te maken met intimidatie en bedreiging.

Verhuizen

De intimidatie en bedreiging begint volgens het onderzoek vaak als de huurder een probleem aankaart. Het kan dan gaan om een probleem in de woning zelf, maar ook om een opmerking over onverwacht langskomen. In 65 procent van de gevallen is het de eigenaar zelf die de huurder intimideerde of bedreigde.

Huurders die actie ondernemen tegen de misstanden kiezen er vaak voor om te verhuizen (44 procent) of schakelen een advocaat in (29 procent). Ook wordt vaak hulp gevraagd aan het Huurteam Utrecht (39 procent). Van de in het onderzoek doorgegeven namen van verhuurders was 70 procent bekend bij het Huurteam.

Zorgelijk

Wethouder Kees Diepeveen vindt het zorgelijk dat huurders geregeld te maken hebben met intimidatie en bedreiging. Hij pleit voor snelle invoer van de landelijke wet ‘goed verhuurderschap’, waardoor gemeenten regels kunnen stellen aan verhuurders zoals over maximale huurprijzen of gedrag van verhuurders.

De landelijke wet zou handhaven voor de gemeente makkelijker maken, stelt Diepeveen. “Dit geeft ons meer mogelijkheden tot handhaving, zoals het opleggen van boetes als niet aan die regels wordt voldaan.”