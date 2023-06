Utrechtse politiek wil meer weten over ‘splitsen’ en ‘optoppen’ van woningen

Om de wooncrisis in de stad te bestrijden, wijzen Utrechtse politieke partijen op de mogelijkheden van optoppen en splitsen van woningen. Bij optoppen worden er extra verdiepingen op bestaande bebouwing geplaatst en bij splitsen krijgt een huis meerdere woonruimtes. De partijen hebben via schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd naar de mogelijkheden.

D66, Student & Starter en EenUtrecht schrijven dat de wooncrisis in Utrecht groot is. “Met alleen nieuwbouw en tijdelijke woningen gaan we het niet redden.” De partijen kijken daarom naar andere eventuele mogelijkheden om het probleem aan te pakken.

Een van die mogelijkheden is het optoppen van een bestaande woning. Het creëren van woonruimte op bestaande bebouwing zien zij dan ook als ‘zeer goede’ en ‘wenselijke’ manier om de woningnood tegen te gaan. De partijen willen weten of het college er ook zo over denkt.

Splitsen

Ook kijken de fracties positief naar het splitsen van woningen. Zij zijn van mening dat het, gezien de woningnood, vooral moet gaan over het ‘hoe’ woningen in Utrecht gesplitst moeten worden en niet ‘of’ dat moet gebeuren.

De Utrechtse partijen vragen in het bijzonder naar de kansen die het voor ouderen biedt om hun woning te splitsen als deze te groot is geworden. De fracties doen de suggestie een experiment uit te voeren met het splitsen van woningen.

De partijen stellen de vragen tegen de achtergrond van de wooncrisis, een recent verschenen aflevering van de ‘Cobouw podcast’ en een kamerbrief van Minister de Jonge waaruit blijkt dat met optoppen en splitsen veel woonruimte gecreëerd kan worden.