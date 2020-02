Utrechtse woningleegstand vorig jaar 1 procent

De woningleegstand in de gemeente Utrecht was op 1 januari 2019 1 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om 2.210 woningen.

Van de 2.210 leegstaande woningen waren er 1.070 een jaar eerder ook al onbewoond. Daarbij gaat het dus om langdurige leegstand.

Landelijk staan ruim 113.000 woningen leeg, waarvan 54.000 een jaar eerder ook al leegstonden. De leegstand is het grootst bij huurwoningen die niet in eigendom zijn van woningcorporaties.

Het totaal aantal leegstaande woningen is volgens het onderzoek tussen 2016 en 2019 vrij constant gebleven. In het onderzoek gaat het om woonruimten met een eigen toegang vanaf de openbare weg, zoals vrijstaande huizen, flat- of portiekwoningen en studentenhuizen.