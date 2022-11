UU en SSH zetten handtekening: bouw ruim 900 studentenwoningen op USP bijna van start

Begin volgend jaar start de bouw van het vijfde studentencomplex op het Utrecht Science Park (USP). De grondeigenaar, dat is de Universiteit Utrecht, en gebouweigenaar hebben de erfpachtovereenkomst ondertekend. Er is begin 2025 plek voor 921 studenten in woontoren High Five.

Naast ruim 900 woonplekken, krijgt High Five onder meer ook een wasserette, een binnentuin, studieruimtes, een plek om te sporten en horeca met terras. De start van de bouw van het complex stond gepland voor eind dit jaar, maar dat wordt nu het eerste kwartaal van komend jaar.

High Five komt te staan tussen de complexen Johanna en Cambridge, aan de Cambridgelaan. Er worden twee woontorens gebouwd die met elkaar verbonden worden. Er komen 721 studio’s met eigen voorzieningen, maar ook 200 studentenkamers met gezamenlijke woonkeukens. Die groepswoningen bestaan straks uit ongeveer tien studenten.

‘Ook reuring buiten kantoortijden’

Nu zijn er in totaal een kleine 3000 studentenwoningen op het USP. Daar komt over ongeveer twee jaar dus verandering in. En daar is de vice-voorzitter van de UU, Margot van der Starre, erg blij mee.

“De woningnood onder studenten is erg hoog in Utrecht”, zegt Van der Starre. “Als Universiteit Utrecht willen we graag ruimte maken voor deze groep door meer studentenwoningen mogelijk te maken in het Utrecht Science Park. Nieuwe bewoners brengen levendigheid met zich mee in de vorm van betere voorzieningen en reuring, ook buiten kantoortijden. Dat willen we in dit gebied graag stimuleren.”

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.