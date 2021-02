Van museum naar klooster tot appartement; Oudegracht 35 krijgt nieuwe invulling

Het bijzondere pand op Oudegracht 35 krijgt als de plannen doorgaan een nieuwe invulling. Er is een vergunning aangevraagd om het gebouw, dat tot voor kort een onderdeel van een klooster was en daarvoor een museum, om te bouwen tot acht appartementen.

Het gebouw was tot voor kort onderdeel van het klooster van de Zusters Augustinessen. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met de stad. Al 85 jaar wonen ze met veel plezier in de Waterstraat en in een aantal panden aan de Oudegracht, en helpen ze Utrechters door het doen van maatschappelijk werk. In hun witte en zwarte habijten zijn ze ook een bekend verschijnsel.

Omdat de zusters in aantal afnemen, werd in 2019 besloten om een deel van de panden te verkopen. Oudegracht 33 en 35 kwamen op de markt. De panden aan de Oudegracht genaamd ‘Meisjesstad’ zijn sinds 1939 in gebruik geweest voor huisvesting en het maatschappelijke werk van de Zusters Augustinessen van Sint Monica.

De gebouwen waren leef- en woongemeenschappen, samenkomstruimtes en diverse kantoorruimtes, maar de zusters zelf leven al ruim twintig jaar in het aangrenzende gebouw aan de Waterstraat.

Museum

Voordat de zusters gebruikmaakten van het pand aan de Oudegracht was hier Museum Kunstliefde gevestigd. Kunstliefde is een Utrechts genootschap van kunstenaars en kunstliefhebbers, opgericht in 1807 en bestaat vandaag de dag nog steeds. In 1905 opende het museum in het pand aan de Oudegracht 35.

Een groot succes op deze locatie bleef echter uit en een faillissement kon alleen afgewend worden door schilderijen te verkopen. Uiteindelijk verhuisde Kunstliefde naar de Nobelstraat. Het vertrek maakte wel de weg vrij voor de komst van de Zusters Augustinessen.

Het pand stond in 2019 te koop en nu is er een vergunningsaanvraag ingediend om het gebouw te transformeren tot acht appartementen. De procedure loopt nog.